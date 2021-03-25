ABD ve AB arasında kritik görüşme! Dikkat çeken Türkiye detayı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından bir araya geldi. Görüşme sonrasında ikili adına ortak basın açıklaması yayınlanarak ele alınan konular hakkında bilgi verildi.

Görüşmeden sonra yayınlanan ortak basın bildirisinde görüşmede Türkiye’nin de ele alındığı bildirildi. Bildiride, ’’Yüksek Temsilci Borrell ve Bakan Blinken, AB ve ABD’nin Doğu Akdeniz’de istikrarlı ve güvenli bir ortamda stratejik çıkarları olduğunu ve gerginliğin azaltılması için el ele çalışacaklarını doğruladı. Hem ABD hem de AB, Türkiye ile hukukun üstünlüğü ve temel haklara saygı ile desteklenen işbirliğine dayalı ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişkinin geliştirilmesiyle ilgilenmektedir’’ ifadelerine yer verildi.

RUSYA'YA KARŞI KOORDİNELİ HAREKET

Bildiride, “Yüksek Temsilci Borrell ve Bakan Blinken, Rusya’nın Ukrayna ve Gürcistan’a karşı devam eden saldırganlığı da dahil olmak üzere zorlu davranışını koordineli bir şekilde daha fazla ele alma kararlılıklarını belirttiler” ifadelerine yer verildi. Bildiride ayrıca, her iki tarafın da Rusya’yı çatışmacı yaklaşımlardan vazgeçirmeye teşvik etmeye hazır oldukları açıklandı.