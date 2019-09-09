ABD ve AB Kırım seçimlerini tanımıyor, Ankara ise sessiz

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’da dün yapılan yerel seçimlere, AB ve ABD başta olmak üzere pek çok ülke tepki göstererek, bu seçimleri ve sonuçlarını tanımadıklarını duyurdular. Ankara’nın henüz bir açıklama yapmaması ise dikkat çekti.

AB: Tanımıyoruz

Avrupa Birliği'nin (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin sözcüsü Maja Kocijancic AB’nin, pazar günü Kırım’da yapılan yerel ve bölgesel seçimleri tanımadığını açıkladı.

Kırım ve Sivastopol’un, Rusya Federasyonu tarafından yasadışı yollardan ilhak edildiğine dikkat çeken sözcü, “Bu nedenle AB Kırım yarımadasında yapılan seçimleri tanımamaktadır” dedi, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek açıkladı.

Berlin: Hükümsüz

Alman Dışişleri Bakanlığı da benzer bir açıklama yaparak, “Rusya tarafından Kırım ve Sivastopol’da organize edilen yerel seçimler hükümsüz. Bu bölgeler Rusya tarafından uluslararası hukuk ihlal edilerek ilhak edildi. Bu topraklardaki seçimlerin Ukrayna tarafından organize edilmesi gerekmektedir” denildi.