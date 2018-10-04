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ABD ve AB'den Batman'daki terör saldırısına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 16:15 | Son Güncelleme

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: - "PKK teröristleri, saldırılarına son vermelidir. Terörle mücadelede müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger: - "Batman’da gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden 7 Türk askeri ve yaralanan 2 Türk askeri için derin üzüntü duyuyoruz"

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ile Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Batman'da 7 askerin şehit olmasına neden olan terör saldırısını kınadı.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, saldırı kınanarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

Açıklamada, "PKK teröristleri, saldırılarına son vermelidir. Terörle mücadelede müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

- "Derin üzüntü duyuyoruz"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diledi.

Berger, açıklamasında, "Batman'da gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden 7 Türk askeri ve yaralanan 2 Türk askeri için derin üzüntü duyuyoruz." dedi.

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 asker şehit düştü, iki asker yaralandı.

İlçenin Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında saat 06.00 sıralarında operasyona giden askerleri taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

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