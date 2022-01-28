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ABD ve AB’den Enerjide İşbirliği Sözü

28.01.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen , Rusya tehdidi karşısında enerji güvenliği konusunda işbirliği sözü verdi

ABD ve AB’den Enerjide İşbirliği Sözü

ABD Başkanı Joe Biden ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Cuma günü, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasının tetiklediği açmaz sürerken, Ukrayna'nın yanı sıra Avrupa'nın da enerji güvenliğini garanti altına alma konusunda işbirliği sözü verdiler.

Başkan Joe Biden ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'ye "güvenilir ve uygun fiyatlı enerji tedariki" sağlamak için çalıştıklarını söylediler.

Yapılan ortak açıklamada, "ABD ve AB, gelecekte Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden kaynaklanabilecek olanlar dahil olmak üzere arz şoklarını önlemek için dünyanın çeşitli yerlerinden AB'ye sürekli, yeterli ve zamanında doğalgaz tedariki için ortaklaşa çalışıyor" denildi.

Rusya, Ukrayna sınırına yaklaşık 100 bin asker yığarak, Ukrayna'yı kuzeyden, doğudan ve güneyden çevreledi ve Batı da Moskova'nın 2014'te Kırım'ı işgal etmesinin ardından yeni bir askeri saldırıya hazırlandığı konusunda alarma geçti.

Rus hükümeti bir işgal planladığını reddediyor. Moskova, Batı'nın tepkisini Rusya'nın saldırganlığın kışkırtıcısı değil hedefi olduğuna dair kanıt olarak gösterdi.

Avrupa Birliği, gaz arzının yaklaşık üçte biri için Rusya'ya bağımlı. Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzında herhangi bir kesinti, mevcut bir enerji krizini daha da kötüleştirebilir.

Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili bu hafta başında gazetecilere verdiği demeçte, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Avrupa'ya olası bir arz değişikliği konusunda dünyanın önde gelen enerji üreticisi ülkeler ve şirketlerle görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Reuters daha önce, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, Rusya ile Ukrayna arasındaki bir çatışmanın Rus arzını kesintiye uğratması durumunda, Avrupa'ya istikrarlı tedarik sağlamak için enerji şirketleriyle acil durum planlarını görüştüğünü bildirmişti.

Avrupa'ya yeterli tedarik sağlama planı, dünyadaki LNG üreticilerinin zaten mümkün olduğu kadar çok üretim yapıyor olması nedeniyle çözülmesi güç bir hal alıyor.

Ortak açıklama, Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzını kesebileceğine veya durdurabileceğine dair endişelerin artması üzerine geldi.

ABD-AB Enerji Konseyi 7 Şubat'ta toplandığında, konunun müzakerelerin merkezinde olması bekleniyor.

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