HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD ve AB’den Enerjide İşbirliği Taahhüdü

ABD ve AB’den Enerjide İşbirliği Taahhüdü

08.02.2022 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi olan Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması nedeniyle artan gerilim üzerine, ABD ve Avrupa Birliği gaz akışındaki olası kesintilere karşı gaz temini için beraber çalışmayı taahhüt etti

ABD ve AB’den Enerjide İşbirliği Taahhüdü

Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi olan Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması nedeniyle artan gerilim üzerine, ABD ve Avrupa Birliği gaz akışındaki olası kesintilere karşı gaz temini için beraber çalışmayı taahhüt etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve AB Dış İlişkiler Temsilcisi Josep Borrell Washington'da düzenledikleri ortak basın toplantısında, "Şu anda Avrupa'nın enerji teminini, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığından kaynaklanabilecek olanlar da dahil olmak üzere arz şoklarına karşı korumak için birlikte çalışıyoruz" dedi.

Rusya'dan daha düşük arz ve Moskova'nın Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker yığması üzerine artan gerilim, gaz fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasına neden olduğu için, Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığı son aylarda yakından takip ediliyor.

Rusya, Avrupa'nın doğalgazının yaklaşık yüzde 40'ını sağlıyor.

Blinken, müttefikler ve ortaklarla koordinasyonun "Rusya'nın vanayı kapatması veya Ukrayna üzerinden gaz akışına mani olan bir çatışma başlatması durumunda, enerji rezervlerinin en iyi nasıl paylaşılacağını" içerdiğini söyledi.

Borrell de acil önceliğin, arz kesintisinden kaçınmak ve "dünya enerji piyasalarının akıcı, rekabetçi ve tam tedarikli olmasını sağlamak için enerji kaynaklarını ve gaz akışlarını çeşitlendirmek" olduğunu söyledi.

Yetkililer sabah saatlerinde de AB-ABD Enerji Konseyi toplantısında konuyu ele aldılar.

Konseyden yapılan ortak açıklamada, fosil yakıtlardan uzaklaşırken ve sürdürülebilir net sıfır emisyon hedefine yönelirken, AB ve ABD'nin birlikte çalışmayı amaçladığı, böylelikle küresel sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) piyasalarının "kısa vadede boru hattı gaz kesintileri olması durumunda ek ve çeşitlendirilmiş tedarik sağlayabileceği belirtildi.

Açıklamada, AB küresel ısınmayı sınırlamaya ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmaya çalışırken, uzun vadede gaz gibi fosil yakıtlardan uzaklaşma ihtiyacına atıfta bulunuldu; gazın yalnızca kısa vadeli bir çözüm olabileceği de belirtildi.

Rusya'dan son aylarda normalden daha düşük gaz gelmesi nedeniyle AB yetkilileri ve Uluslararası Enerji Kurumu, Moskova'yı Avrupa'ya yetersiz arza katkıda bulunmakla suçladı.

AB-ABD ortak açıklamasında, "Enerji arzının bir silah veya jeopolitik bir araç olarak kullanılması kabul edilemez" denildi.

Rus devlet enerji kurumu Gazprom, tüm uzun vadeli sözleşmelere uyduğunu söylerken, Kremlin de Ukrayna’yı işgal planı olmadığını söylüyor.

Avrupa'nın LNG ithalatı Ocak ayında 11,8 milyar metreküp
ile rekor seviyeye ulaşırken, bunun yaklaşık yüzde 45'i ABD’den sağlandı.

Gaz temininde kesintilerle ilgili acil durum planlarını gözden geçiren AB yetkilileri, geçen yılın sonlarından bu yana Katar ve Norveç dahil birçok tedarikçi ülke ile görüşmeler yürütüyor. Görüşmelerin başlangıçtaki nedeni yüksek fiyatlar olsa da Rusya ile artan gerilim, konuları yoğunlaştırdı.

AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson geçen hafta Bakü'de hükümet yetkilileriyle görüştükten sonra yaptığı açıklamada, "Azerbaycan, gaz akışının kesilmesi durumunda AB'yi destekleme konusunda açık bir isteklilik gösterdi" demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Putin böyle meydan okudu: Rusya ile NATO arasında savaş çıkar!Putin böyle meydan okudu: Rusya ile NATO arasında savaş çıkar!
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çok sayıda kişiye tutuklamaŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çok sayıda kişiye tutuklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile telefonda görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile telefonda görüştü
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elektrik faturalarına yeni düzenleme geliyor

Elektrik faturalarına yeni düzenleme geliyor

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Spermini satarak 1,25 milyon lira gelir elde ettiler!

Spermini satarak 1,25 milyon lira gelir elde ettiler!

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Moskova'da kritik toplantı! Putin-Macron zirvesine damga vuran kare

Moskova'da kritik toplantı! Putin-Macron zirvesine damga vuran kare

Uyarılar arka arkaya yapıldı! Yoğun kar geliyor: Yollar...

Uyarılar arka arkaya yapıldı! Yoğun kar geliyor: Yollar...

İlginizi Çekebilir

Şov yapmak isterken timsaha yem oluyordu

Şov yapmak isterken timsaha yem oluyordu

Tosuncuk ihbarı sonrası soruşturma! Ünlü şarkıcı ortak mı?

Tosuncuk ihbarı sonrası soruşturma! Ünlü şarkıcı ortak mı?

Uzmanlar yapmanız gereken tek şeyi açıkladı: Yatın

Uzmanlar yapmanız gereken tek şeyi açıkladı: Yatın

Üç yıldız futbolcuyla birlikte olduğunu açıkladı! İndirim...

Üç yıldız futbolcuyla birlikte olduğunu açıkladı! İndirim...

3 dadı tuttu! İşte bir dadının ücreti

3 dadı tuttu! İşte bir dadının ücreti

"Daha çok var" demeyin! Hemen başlayın

"Daha çok var" demeyin! Hemen başlayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.