ABD ve AB’den Gara Operasyonu Açıklaması

ABD, PKK’nın kaçırdığı 13 Türk vatandaşının ölümüyle ilgili yazılı açıklama yayınladı. Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında Kuzey Irak'ta 13 Türk vatandaşının öldürülmesi kınandı.

Açıklamada, ‘’ABD, Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde Türk vatandaşlarının ölümünden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmalarda hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk sivillerin terör örgütü olarak tanınan PKK tarafından öldürüldüğüne dair haberler doğruysa, bu eylemi mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz’’ denildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın açıklamasında, Türk vatandaşlarının ölümünden PKK’nın sorumlu olduğunun doğrulanması şartı dikkat çekti.

Avrupa Birliği’nden de kınama mesajı geldi. AB’nin Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’un yazılı açıklamasında, “Irak’ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının PKK tarafından öldürüldüğü terör saldırısı nedeniyle Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına Türk halkına taziyelerini sunar. Yakınlarını kaybetmiş yaslı ailelerin ve Türkiye'nin acısını derinden paylaşıyoruz” ifadeleri yer aldı.