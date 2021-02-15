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ABD ve AB’den Gara Operasyonu Açıklaması

15.02.2021 16:22 | Son Güncelleme:
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ABD ve AB’den Gara Operasyonu Açıklaması

PKK’nın kaçırdığı 13 Türk vatandaşının ölümüyle ilgili ABD ve AB’den kınama ve taziye mesajları geldi

ABD, PKK’nın kaçırdığı 13 Türk vatandaşının ölümüyle ilgili yazılı açıklama yayınladı. Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında Kuzey Irak'ta 13 Türk vatandaşının öldürülmesi kınandı.

Açıklamada, ‘’ABD, Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde Türk vatandaşlarının ölümünden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmalarda hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk sivillerin terör örgütü olarak tanınan PKK tarafından öldürüldüğüne dair haberler doğruysa, bu eylemi mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz’’ denildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın açıklamasında, Türk vatandaşlarının ölümünden PKK’nın sorumlu olduğunun doğrulanması şartı dikkat çekti.

Avrupa Birliği’nden de kınama mesajı geldi. AB’nin Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’un yazılı açıklamasında, “Irak’ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının PKK tarafından öldürüldüğü terör saldırısı nedeniyle Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına Türk halkına taziyelerini sunar. Yakınlarını kaybetmiş yaslı ailelerin ve Türkiye'nin acısını derinden paylaşıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği, PKK'yı terör örgütü olarak tanıyor.

Türkiye’nin Kuzey Irak’ta PKK’nın önemli üslenme bölgelerinden olan Gara Dağı’na düzenlediği operasyonda 48 PKK’lının öldürüldüğü, PKK’nın kaçırdığı 13 asker ve polisin cesedine ulaşıldığı bildirilmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde faaliyetlerimiz devam ederken, yoğun çatışmaları müteakip kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan, diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir" açıklamasında bulunmuştu.

PKK’ya yakın internet sitelerinde yapılan açıklamada, Türk istihbaratı, polis ve askeri personelini savaş esiri olarak tuttukları ve çatışmalar nedeniyle öldükleri öne sürülmüştü.

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