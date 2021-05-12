ABD ve AB’den İsrail'e "sivil ölümler" uyarısı

AB'den de orantılılık ve itidal uyarısı geldi.ABD ve AB, İsrail ve Filistinlilere “şiddete son verilmesi” çağrısı yaparken, özellikle sivil ölümlere yol açmaktan kaçınılmasını istediler.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın bugün İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı. Görüşmede, Blinken’ın İsrail’in Hamas’ın roket saldırılarına karşı kendini koruma hakkını teyit ettiği, aynı zamanda ABD’nin şiddette gerilimin düşürülmesi çağrısını ilettiği belirtildi. ABD’li bakanın ayrıca görüşmede Biden yönetiminin, “hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin emniyet içerisinde ve güvenli bir şekilde yaşama hakkına sahip olduğu yönündeki görüşünü” yinelediği aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’na göre, Blinken Netanyahu’ya ayrıca, “özgürlükler, güvenlik, refah ve demokrasi söz konusu olduğunda İsrailliler ve Filistinliler eşit kurallardan istifade edebilmeli” mesajını verdi.

Blinken: Çocuk ölümleri dehşet verici

Blinken, Netanyahu ile telefon görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, İsrail’in Hamas’ın roket saldırılarına yanıt verme hakkının meşru olduğunu ancak hayatını kaybetmiş Filistinli çocukların, sivillerin görüntülerini "dehşet verici” bulduğunu söyledi.