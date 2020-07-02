HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD ve AB'den Rusya'daki referanduma eleştiri

ABD ve AB'den Rusya'daki referanduma eleştiri

02.07.2020 19:20 | Son Güncelleme

Rusya lideri Putin'in 2036'ya kadar görevde kalmasına imkan tanıyan anayasa değişikliği referandumu yüzde 77,9'luk oyla kabul edildi.

ABD ve AB'den Rusya'daki referanduma eleştiri

ABD ve AB, manipülasyon suçlamalarının soruşturulmasını istedi.ABD, Rusya'da dün sona eren ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2036 yılına kadar görevde kalmasına imkan tanıyan anayasa değişikliği referandumuna sert tepki gösterdi. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Rus hükümetinin referandum sonuçlarını 'manipüle' etme çabalarına dair haberlerden endişe duyulduğu" kaydedildi. Açıklamada seçmenlere yönelik zorlamalar, muhaliflere baskı ve bağımsız seçim gözlemcilerine yönelik engellemelerle ilgili haberler geldiğine işaret edildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, anayasa değişikliğiyle Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 2036 yılına kadar iktidar imkanı verilmesinin "özel endişe yarattığını" belirterek "ABD ilkesel olarak iktidar sahiplerinin görev süresinin uzatılmasına yönelik anayasa değişikliklerine karşıdır. Bu özellikle de "özgür ve adil demokratik süreçler için koşulların mevcut olmadığı ülkeler için geçerli" açıklamasını yaptı.

AB'den "Venedik Komisyonu" uyarısı

Avrupa Birliği (AB) de seçimlere manipülasyon karıştığı yönündeki suçlamaların soruşturulmasını istedi. AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada "Bunlar, layıkıyla soruşturulması gereken ciddi suçlamalar" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, anayasanın 79'uncu maddesinin, "Rus anayasasının uluslararası anlaşmaların üstünde olduğu" şeklinde değiştirilmesine atıfta bulunularak "Rusya'nın da üye olduğu Avrupa Konseyi'ne bağlı Venedik Komisyonu, bu değişikliğin Rusya'nın uluslararası yükümlülükleriyle bağdaşmadığı değerlendirmesinde bulunmaktadır" denildi.

Venedik Komisyonu adıyla bilinen Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu, anayasal konularda Avrupa Konseyi'nin danışma organı olma özelliğini taşıyor.

Putin'e 83 yaşına kadar iktidar yolu açıldı

Rusya Seçim Komisyonunun açıkladığı resmi verilere göre katılım oranının yüzde 65 olduğu referandumda seçmenlerin yüzde 77,9'u anayasa değişikliği lehine oy kullandı. 2000 yılından beri Devlet Başkanı ve Başbakan olarak görev yapan Putin'in görev süresi 2024'te dolmuş olacaktı. Anayasa değişikliğiyle Putin'in önceki görev süreleri sayılmayarak kendisine iki dönem daha devlet başkanlığı imkanı tanınmış oldu. Bir görev süresi altı yıl sürdüğü için teorik olarak Putin 83 yaşına kadar devlet başkanlığını sürdürebilecek.

Perşembe günü televizyondan halka seslenen Putin, verdikleri destek ve duydukları güven için seçmenlere teşekkür etti. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da daha önce yaptığı açıklamada "Kremlin'in oylama sonucunu kesinlikle bir zafer olarak gördüğünü" söylemişti.

Muhalefet ise referandum süreciyle ilgili "manipülasyon" suçlamalarını gündeme getirdi. Muhalif politikacı Aleksey Navalni referandumu "dev bir yalan" olarak nitelendirerek "açıklanan sözde sonuçların sahte olduğunu, Rus halkının görüşünü yansıtmadığını" savundu.

Referandumun ardından seçmenlere gözdağı, çifte oy kullanımı, oy gizliliğinin ihlali gibi suçlamalar kamuoyuna yansımıştı.

AFP/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak... Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak...
Moskova’da büyük yangınMoskova’da büyük yangın
ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır? ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Almanya'nın Türkiye'ye seyahat uyarısıyla ilgili yeni gelişme

Almanya'nın Türkiye'ye seyahat uyarısıyla ilgili yeni gelişme

Flaş! 'Firari FETÖ sanığı' çıktı

Flaş! 'Firari FETÖ sanığı' çıktı

Şoke eden detaylar! 'Nasıl seviştiğinizi de anlat bari' dedim'

Şoke eden detaylar! 'Nasıl seviştiğinizi de anlat bari' dedim'

60 kilo vermişti! Başına bela oldu

60 kilo vermişti! Başına bela oldu

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Ankara Valiliği: 15 gün süreyle kısıtlandı

Ankara Valiliği: 15 gün süreyle kısıtlandı

İlginizi Çekebilir

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Diğer Haberler
KKTC'de koronavirüs hortladı! Yeni vakalar görüldü

Korona zaferini duyurmuşlardı! Kötü haber

Rusya’nın başkenti Moskova’da büyük yangın

Moskova’da büyük yangın

Pedofil milyarderin eski kız arkadaşı tutuklandı

Pedofil milyarderin eski kız arkadaşı tutuklandı

Beyaz Saray'ın etrafını fareler bastı

Beyaz Saray'ın etrafını fareler bastı

En güzel günlerinde dalgalara kapıldı!

En güzel günlerinde dalgalara kapıldı!

İngiltere Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırıyor

İngiltere Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.