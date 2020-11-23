ABD ve Almanya'da Halkın Aşılanması İçin Hazırlıklar Başlıyor

Ülkeler ard arda Corona virüsü aşısının halka ulaştırılması için hazırlıklar yapmaya başlıyorlar. ABD ve Almanya da önümüzdeki ay halka aşı yapılmaya başlanması için hazırlıklarını sürdürüyor.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Pazar günü yaptığı açıklamada, Avrupa kurumları tarafından bir aşının yıl sonuna kadar onay alması ve hemen ardından da aşılamaya başlanması konusunda iyimser olduğunu söyledi.

ABD’de de Gıda ve İlaç Dairesi’nin onay vermesinin ardından 11 Aralık tarihinden itibaren halka aşı yapılmaya başlanması planlanıyor. Daire’nin Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşıyı onaylaması bekleniyor.

ABD’de ilk olarak sağlık çalışanlarına aşı yapılacağı açıklandı. Ülkede bugüne dek yaklaşık bin 400 sağlık çalışanı COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ölenlerden 3’te birinin hemşireler olduğu belirtiliyor.

Haftasonu düzenlenen G-20 zirvesinde de liderler, COVID-19 aşılarının yoksul ülkelere de ulaştırılması konusunda ortak çalışma sözü verdiler.

Halka aşı yapılmaya başlanmasına yönelik hazırlıklar sürerken aşı olmak istemeyenleri de ciddi bir çoğunluk olduğuna dikkat çekiliyor. Son araştırmalar, dünya genelinde yaklaşık yüzde 25’lik bir kesimin aşı olmak istemediğini ortaya koyuyor.

