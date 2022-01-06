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ABD ve Almanya'dan Rusya'ya Sert Tepki

06.01.2022 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ABD’nin başkenti Washington’da Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la biraraya geldi. İkili aralarında Ukrayna ve İran konularının da bulunduğu başlıklarda 1 saat 47 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ABD’nin başkenti Washington’da Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la biraraya geldi. İkili aralarında Ukrayna ve İran konularının da bulunduğu başlıklarda 1 saat 47 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’un, Washington ziyaretiyle ilgili açıklama yaparken geçen yıl 6 Ocak’taki Kongre baskınına atıfta bulunması dikkat çekti.

Alman Bakan, “Biz Almanya’da da nefret söylem ve eylemlerine şahit oluyoruz. Bu noktada temel değerlerimizi güçlendirmeye odaklanmaya ihtiyacımız var” dedi.

İran konusunda da Alman Bakan, İran’ın kendisine tanınan süreyi çarçur ettiğini ve artık Batı ile imzaladığı 2015 nükleer anlaşmasına dönmek için çok fazla zamanı kalmadığını söyledi.

İki dışişleri bakanının gündemindeki asıl konuysa Ukrayna-Rusya gerginliğiydi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “Hem ABD hem de Almanya, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik eylemlerini, Avrupa’da barış ve istikrara ciddi bir meydan okuma olarak görüyor. Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığmasının yanısıra, Ukrayna’nın kendisini kışkırttığı şeklinde gittikçe sertleşen söylemini de kınıyoruz. Rusya’nın bu tavrı, tilkinin, ‘kümesteki tavuklar tehlike oluşturuyordu dolayısıyla kümese saldırmaktan başka seçenek kalmadı’ demesine benziyor” ifadelerini kullandı.

Alman bakan da “Rusya’nın eylem ve faaliyetlerinin net bir amaca yönelik olduğu konusunda hem fikir olduğumuzu belirttik. Ukrayna’nın egemenliğinin Rusya tarafından bir kez daha ihlal edilmesinin çok ağır sonuçları olacağını konusunda fikir birliği içerisinde olduğumuzu ifade ettik” açıklamasını yaptı.

Blinken ayrıca gelecek hafta Rus yetkililerleler ABD ve NATO arasında karşılıklı olarak yapılacak görüşmelere işaret etti ve “Rusya diplomasi konusunda ne kadar ciddi ve önümüzdeki hafta toplantılar neyi gösterecek göreceğiz” diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı tavrının sürmesi halinde Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattından gaz alımının sürmesinin mümkün olamayacağını da dile getirdi.

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