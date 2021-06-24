ABD ve Almanya'dan 'Yahudi Karşıtlığıyla Ortak Mücadele' Anlaşması

Almanya’yı ziyareti sırasında Alman yetkililerle bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yahudi soykırımının reddedilmesi ve Yahudi karşıtlığına karşı mücadelede Almanya’yla işbirliği içinde olacaklarını söyledi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Avrupa’nın Katledilen Yahudileri Anıtı önünde konuşma yapan Bakan Blinken, iki ülkenin yetkililerinin, “günümüzün nesilleri ve gelecek nesillerin Yahudi soykırımını bilip bundan ders çıkarmasını sağlayacağı” sözünü verdi.

Blinken ayrıca, Yahudi karşıtlığının cinsiyetçilik, ırkçılık ve diğer ayrımcılıklar gibi demokrasilere yönelik tehdit oluşturduğunu belirtti ve “Bu nedenle Yahudi soykırımının tarihini öne çıkarmanın yaratıcı yollarını bulmalıyız. Bunu, sadece geçmişi anlamak için değil, aynı zamanda günümüzü ve geleceğimiz şekillendirmek için yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Alman mevkidaşı Heiko Maas, Yahudi soykırımının reddedilmesi ve Yahudi karşıtlığıyla mücadelede ortak adım atmak üzere anlaşma imzaladı. Anlaşmayla, özellikle gençlerin ve kamu çalışanlarının bu alanda etkili bir şekilde bilgilendirilmesi için gerekli eğitim programlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Blinken, “Bu diyalog bize, hem kaybedilebilecek şeyleri hatırlatacak hem de göz yummak yerine ayağa kalkarsak neleri kurtarabileceğimizi gösterecek” dedi.

Ortak Libya açıklamasına Türkiye çekince koydu

Blinken bugün ayrıca Libya geçici Başbakanı Abdulhabid Dibeybe ile görüştü. Görüşme, Libya’nın geçici hükümetten kalıcı hükümete geçme sürecinin desteklenmesi konulu Libya konferansı sırasında gerçekleşti.

Almanya ve Birleşmiş Milletler’in ev sahipliğinde düzenlenen ve dün başlayan konferansa 17 ülkenin yetkilileri katıldı.

Blinken Dibeybe’yle görüşmesi sırasında bugün yaptığı açıklamada, Libya’nın geleceğinin “güçlü, birlik içinde, bağımsız ve dış müdahalelerden uzak istikrarlı bir ülke olarak” kurulması hususuna uluslararası camianın desteğinin, söz konusu konferansta bir kez daha gözler önüne serildiğini ifade etti.

Konferansa katılan ülke yetkilileri, “tüm dış güçlerin ve paralı askerlerin Libya’dan bir an önce geri çekilmesini” destekleyen ortak bir açıklama paylaştı. Açıklamadaki bu ifadeye Türkiye çekince koydu.

Amerikalı bir yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye hükümetinin, BM destekli bir önceki geçici Libya hükümetiyle yaptığı anlaşma kapsamında Libya’da eğitim amaçlı askeri güç konuşlandırma hakkı olduğunu savunduğunu belirtti.

Blinken’in bir sonraki durağı Fransa

Bakan Blinken, Avrupa turunda Almanya’nın ardından Fransa’ya geçti. Fransız lider Emmanuel Macron ile bir araya gelmesi planlanan Blinken daha sonra da İtalya’ya gidecek.

ABD Başkanı Joe Biden’ın kısa süre önce gerçekleştirdiği ilk Avrupa ziyaretini takiben Bakan Blinken’in de kıtayı ziyaret etmesi, ABD ile Avrupalı müttefikleri arasında güvenlik ve pandemiyle mücadele dahil bir dizi konu üzerinde diyalog kurulmasını sağladı.

Blinken’in İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüşmesinde ise odak noktası IŞİD’le mücadele olacak. İki lider ayrıca Suriye’deki durum ve bölgedeki insani yardım ihtiyacının değerlendireceği bir toplantıya katılacak.

Blinken’in İtalya’yı ziyareti sırasında Vatikan’ı da ziyaret ederek iklim değişikliği ve insan kaçakçılığı konuları üzerinde durması bekleniyor.

