ABD ve Almanya'dan Yeni Kısıtlama Planları

ABD ve Almanya, Corona virüsünün yeni varyantı Omicron'un yayılmasını engellemek için daha sıkı kısıtlamalara giden ülkeler arasına katılıyor. Küresel piyasalarsa yeni varyantın ortaya çıkmasının ekonomik iyileşme sürecini baltalayacağı korkusuyla çalkantılı.

İlk kez 8 Kasım'da Güney Afrika'da tespit edilen en en az 24 ülkeye yayılan Omicron varyantı hakkında bilinmeyen çok şey var. Avrupa kıtasıysa Delta varyantının yol açtığı vaka artışlarıyla mücadele etmeye çalışıyor.

Avrupa Birliği'nin halk sağlığı dairesi Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Omicron'un birkaç ay içinde Avrupa'daki Covid-19 enfeksiyonlarının yarısından fazlasını oluşturabileceğini bildirdi.

Avrupa borsaları Perşembe günü düşüşe geçerek bir önceki seansta elde edilen kazanımları yitirdi. Ancak ABD'de Wall Street, Avrupa'ya kıyasla güne daha güçlü başladı. 26 Kasım’da yeni varyantın yarattığı kaygılar nedeniyle değer kaybeden piyasalar, o zamandan bu yana çalkantılı bir seyir izlemeye devam ediyor.

Fransa’dan uyarı

İlk Omicron varyantı vakalarını rapor eden ülkeler arasına ABD ve Fransa'nın yanısıra Hindistan ve Finlandiya da katıldı.

Fransız yetkililer, Ocak ayı sonunda Omicron'un Fransa'daki baskın Covid-19 varyantı haline gelebileceğini söyledi. Ancak Fransa Bilim Konseyi Başkanı Jean-Francois Delfraissy, Ocak ayı sonuna doğru "Omicron varyantının kademeli olarak arttığının görüleceğini ve Delta'dan sonraki baskın varyant haline geleceğini" söyledi. Ancak Delfraissy, şu anda "gerçek düşmanın" beşinci enfeksiyon dalgasını oluşturan Delta varyantı olduğunu vurguladı.

Almanya'da da başbakanlık görevini bırakmaya hazırlanan Angela Merkel ve görevi devralacak Olaf Scholz, eyalet liderleriyle aşısız vatandaşların market ve eczaneler dışındaki yerlere erişimini kısıtlama konusunu ele alacak.

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'nın hassas toparlanma sürecini rayından çıkarabilecek kapanma önlemlerinden kaçınmak isteyen liderlerin, nüfusun tam aşılı olan yüzde 69'luk kesimiyle enfeksiyonu atlatanlar için işyerlerini açık tutmayı planladıkları bildiriliyor.

Seyahat kısıtlamaları

ABD'deyse kış aylarında Covid-19'la mücadele için atılacak adımlar bugün (Perşembe) açıklanacak. Reuters haber ajansına konuşan bazı kaynaklar önlemlerden birinin, tüm yolcuların uçak, tren ve otobüslerde Mart ayı ortasına kadar maske kullanması zorunluluğu olduğunu aktardı.

ABD, önümüzdeki hafta başından itibaren yabancı ülkelerden gelecek tüm yolculardan, aşı statüsüne bakılmaksızın, yolculuktan önceki 24 saat içinde yaptırılmış Covid-19 testi sonucunu ibraz etmelerini de talep edecek.

ABD'nin ayrıca özel sağlık sigortası şirketlerinden evde uygulanan Covid-19 testlerinin maliyetini karşılamasını da zorunlu kılması bekleniyor.

ABD'nin ilk açıkladığı Omicron vakası, 22 Kasım'da Güney Afrika'dan California eyaletine dönen ve yedi gün sonra Covid-19 testi pozitif çıkan tam aşılı bir kişi. Fransa'da Paris yakınlarında tespit edilen ilk vakaysa Nijerya'dan Fransa'ya seyahat eden bir yolcu.

Interfax haber ajansına göre Rusya, aralarında Güney Afrika'nın da bulunduğu bazı Afrika ülkelerinden gelen yolculara iki hafta zorunlu karantina uygulaması getirdi.

Kanada'daysa bazı sektör yetkilileri, ABD'den gelen uçaklar hariç diğer tüm uluslararası uçuşlarla ülkeye gelen yolcuların havaalanında Covid-19 testi yaptırması zorunluluğunun "kaos ortamı" yaratma riski taşıdığı ve uzun kuyruklar oluşturacağı uyarısında bulundu.

Hollanda'daysa sağlık yetkilileri, AB dışındaki ülkelerden gelen tüm yolculardan uçağa binmeden önce Covid-19 testi yaptırmaları çağrısında bulundu. 26 Kasım'da Güney Afrika'dan gelen iki uçakta bulunan 62 yolcunun neredeyse yüzde 90'ının Covid-19 testi pozitif çıkmış ve bu kişilerin aşılı olduğu açıklanmıştı.

İsveç'ten yapılan açıklamada da önümüzdeki haftadan itibaren yeni kısıtlamaların yürürlüğe girebileceği kaydedildi ancak bu kısıtlamalara ilişkin ayrıntı açıklanmadı.

Öte yandan Güney Afrika, daha önce Corona enfeksiyonu geçiren ancak bu sefer Omicron varyantıyla enfekte olan hasta sayısında daha önceki varyantlara kıyasla artış görüldüğünü bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) düzenlediği çevrimiçi brifinge katılan Profesör Anne von Gottberg, "Daha önce geçirilmiş enfeksiyonlar Delta varyantına karşı koruma sağlıyordu, ancak Omicron varyantı için aynı durum söz konusu değil gibi gözüküyor" dedi. Anne von Gottberg, Omicron salgınını araştıran Güney Afrikalı uzmanların, yeni varyantla bir kez daha enfekte olan kişilerin daha hafif belirtiler sergilediklerini de kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü, Perşembe günü, Omicron varyantının neden olduğu salgının merkezi olan Güney Afrika'nın Gauteng bölgesine temas takibi çalışmalarına katkıda bulunmak üzere bir ekip göndereceğini açıkladı.

İlaç firmaları çalışmalarını sürdürüyor

BioNTech, Pfizer ile ortak geliştirdiği aşının Omicron varyantının neden olacağı ağır hastalık tablosuna karşı güçlü koruma sağlaması olasılığının yüksek olduğunu kaydetmişti..

İlaç firması GlaxoSmithKline da laboratuvar analizlerinin, geliştirmekte oldukları antikor bazlı Covid-19 tedavisinin Omicron varyantına karşı etkili olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Buna karşı Regeneron, Covid-19 antikor ilacının Omicron varyantına karşı daha az etkili olabileceğini bildirmişti. Moderna da Covid-19 aşısıyla ilgili benzer kaygıları gündeme getirmişti.

