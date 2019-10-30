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ABD ve Altı Ülkeden 25 Hedefe İran Yaptırımları 

30.10.2019 20:56 | Son Güncelleme

ABD ve 6 Körfez ülkesi, İran’ın Hizbullah dahil militan gruplara desteğiyle ilgili 25 şirket, banka ve kişiye yaptırımlar getirdi. Yaptırımların 25 hedefinin tamamını ABD daha önce kendi yaptırım listesine almıştı

ABD ve Altı Ülkeden 25 Hedefe İran Yaptırımları 

ABD ve 6 Körfez ülkesi, İran’ın Hizbullah dahil militan gruplara desteğiyle ilgili 25 şirket, banka ve kişiye yaptırımlar getirdi. Yaptırımların 25 hedefinin tamamını ABD daha önce kendi yaptırım listesine almıştı.

Yaptırımları, ABD, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin yer aldığı Terör Finansmanını Hedef Alma Merkezi (TFTC) açıkladı. Açıklama, ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin’in Filistin, Ürdün, Mısır ve Lübnan’a yönelik ekonomik kalkınma planının ayrıntılarına son halini vermek için Ortadoğu’ya düzenlediği ziyaret sırasında yapıldı.

ABD Maliye Bakanlığı, yaptırım listesindekilerin 21’inin gönüllü milis teşkilatı Besiç güçlerine mali destek sağlayan geniş çaplı bir işletmeler ağını kapsadığını belirtti.

Listedeki 4 kişininse Hizbullah’la bağlantılı olduğu ve grubun Irak’taki operasyonlarının koordinasyonuna yardım ettikleri kaydedildi.

ABD Maliye Bakanlığı’nın yazılı açıklamasına göre Mnuchin de, “TFTC’nin attığı adım, terör finansmanına karşı mücadeleyi güçlendirmek için bölgedeki yetkililerle görüşmeler yaptığım Ortadoğu’yu ziyaretime denk geliyor” dedi.

Kudüs’te konuşan Mnuchin, ABD’nin İran üzerinde nükleer programıyla ilgili ekonomik baskıyı arttıracağını söyledi. Mnuchin bölge turu kapsamında Suudi Arabistan’a da gidecek.

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