ABD ve Avrupa, Ukrayna’yı Görüşecek

Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki saldırılarını artırırken, ABD Başkanı Joe Biden’ın bugün Avrupalı ortaklarıyla video konferans aracılığıyla görüşmesi bekleniyor.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Başkan, Ukrayna’ya devam eden desteğimizi ve yakın koordinasyonumuzun bir parçası olarak Rusya’nın eylemlerinden sorumlu tutulması çabalarını görüşmek üzere, müttefikler ve ortaklarla bir video konferans görüşmesi yapacak” denildi.

Görüşmeye ABD’nin yanı sıra Kanada, İngiltere, Danimarka, İtalya, Fransa, Polonya ve Romanya liderleri ile NATO Genel Sekreteri, AB Komisyonu Başkanı ve Avrupa Konseyi Başkanının da katılması öngörülüyor.

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki saldırıları sürüyor. Ukrayna basını bugün Marinka, Slavyansk ve Kramatorsk şehirlerinin yanı sıra, kuzey doğudaki Harkiv, güneydeki Mykolaiv ve güney doğudaki Zaporizhzhia şehirlerinden de patlamalar duyulduğunu bildirdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski dün, Rus güçlerinin uzun süredir hazırlandıkları “Donbas Savaşını” başlattığını söylemişti. Zelenski, Rus ordusunun Donetsk ile Luhansk bölgelerini ele geçirmeye odaklandığını kaydetmişti.

“RUSYA İNSANİ KORİDORLARA İZİN VERMİYOR”

Bu arada, Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk “Rusya’nın 3 gündür Ukrayna’da sivillerin tahliyesi için insani koridorlar açılmasına izin vermediğini” söyledi.

Vereşçuk sosyal medya hesabından, “Bugün 19 Nisan ve ne yazık ki, insani koridorlar yok” diye yazdı.

Rusya’nın Donbas bölgesindeki yoğun saldırılarının sürdüğünü belirten Vereşçuk, özellikle güneydeki Herson ile doğudaki Harkiv bölgelerinden tahliyeler için “zorlu müzakerelerin” devam ettiğini dile getirdi.

