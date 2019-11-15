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ABD ve Avrupa yabancı savaşçılar konusunda anlaşamıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 15.11.2019 13:23 | Son Güncelleme

Avrupa ülkelerinin Suriye’de yakalanan yabancı IŞİD zanlılarını kabul etmekte isteksiz davranmasına ABD tepki gösteriyor.

Fransa’nın IŞİD’lilerin Irak’ta yargılanması önerisini de ABD hükümeti reddetti.ABD ile Avrupalı müttefikleri arasında Suriye'de yakalanan yabancı IŞİD savaşçıları konusundaki anlaşmazlık sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupalılara IŞİD için savaşan vatandaşların iadesini kabul etmeleri çağrısını yineledi. IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyon üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısında konuşan Pompeo, IŞİD için savaşan yabancıların vatandaşı oldukları Avrupa ülkeleri tarafından geri alınmaları gerektiğini vurguladı. Pompeo, bu ülkelerde gerçekleştirdikleri "korkunç şiddet eylemlerinin” hesabını vermeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

ABD hükümeti, Fransa'nın yabancı IŞİD savaşçılarını Irak'a göndererek, bu ülkede yargılanması önerisini de reddetti.

ABD Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales, yabancı savaşçılar sorununun ABD veya başka bir ülke tarafından çözülmesini kimsenin beklememesi gerektiğinin altını çizdi. Sales, bu görevi Irak'a verme fikrini de "yersiz” ve "sorumsuzca” olarak nitelendirdi.

Sales, uluslararası koalisyona dahil ülkeler arasında bu savaşçıların ciddi bir sorun ve risk oluşturduğu konusunda görüş birliği bulunduğunu belirtti. Sales, ülkelerin vatandaşları olan savaşçıları geri almak ve işledikleri suçlardan yargılamakla yükümlü olduğunu vurguladı. IŞİD savaşçılarının çocukları gibi suç işlememiş olan kesimin de topluma yeniden kazandırılması gerektiğini belirten Sales, "IŞİD savaşçılarının savaş alanına dönmemesi ve IŞİD'in gelecek kuşak teröristlere ilham vermemesini sağlamanın ortak sorumluluk” olduğunu kaydetti.

3 bin kadar yabancı savaşçı var

Irak ve Suriye'de ele geçirdiği toprakları kaybeden IŞİD'e karşı askeri açıdan bir zafer kazanıldığı belirtilirken, IŞİD'in tamamen yok olmadığına dikkat çekiliyor. IŞİD ile mücadele için oluşturulan uluslararası koalisyonun verilerine göre, Haziran ayında bölgedeki 14 bin ile 18 bin arasında IŞİD yanlısının bulunduğu, bunlardan yaklaşık 3 binin yabancı olduğu belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere Amerikalı yetkililer, Avrupa ülkelerini vatandaşları olan IŞİD'lileri geri almakta isteksiz davrandıkları için eleştiriyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Suriye Demokratik Güçlerinin yakaladığı yabancı savaşçların ülkelerine geri gönderilmesi süreci çok yavaş ilerliyor. Avrupa ülkeleri arasında Bosna, Kosova ve İtalya'nın vatandaşı olan IŞİD savaşçılarını geri aldığı belirtiliyor.

AFP,dpa/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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