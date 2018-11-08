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"ABD ve Avrupa’da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi yaygınlaşıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 19:58 | Son Güncelleme

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: - "ABD ve Avrupa’da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi yaygınlaşmaktadır. Avrupa’nın bazı ülkelerinde göçü önlemek için teller örülüyor, ABD’de duvar örülüyor ve askeri tedbirler alınıyor" - "İnsan hakları ihlallerinin azalması ve hukukun üstlüğünü için BM’nin daha etkin hale gelmesi gerekir"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ABD ve Avrupa'da göçü önlemek için askeri tedbirler alındığını ve teller örüldüğünü belirterek "ABD ve Avrupa’da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi yaygınlaşmaktadır." dedi.

Malkoç, başkent Moskova'da katıldığı "Avrasya’da insan haklarının korunması" konulu uluslararası konferansta, Türkiye'deki ombudsmanlık uygulaması ve dünyadaki insan hakları sorunları hakkında konuştu.

Geçen yıl Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumuna 17 bin başvuru yapıldığını kaydeden Malkoç, bu sayının bu yıl 15 bini bulduğunu belirtti.

Malkoç, hakkaniyet ve adalet kültürünün yaygınlaştırılması için Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ve eğitim öğretim kurumlarında çeşitli faaliyetler yaptıklarını söyledi.

- "ABD ve Avrupa'da ırkçılık yaygınlaşıyor

İnsan hakları açısından dünyadaki gelişmelerin son derece üzücü olduğuna işaret eden Malkoç, dünyada pek çok yerde fakirlik, terör ve savaşın var olduğunu ve bunun sonucunda göç sorununun meydana geldiğini belirtti.

Malkoç, bu sorunların çözümü için çok ciddi adımlar atılmadığını vurgulayarak "Özellikle ABD ve Avrupa’da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi yaygınlaşmaktadır. Avrupa’nın bazı ülkelerinde göçü önlemek için teller örülüyor, ABD’de duvar örülüyor ve askeri tedbirler alınıyor. Bunlar doğru değil. İşte bu ortamda ombudsmanların sesinin insan hakları açısından daha gür çıkması umut vericidir. Göçün de, fakirliğin de, terörün de, savaşın da ilacı insan haklarının uygulanması, tedavisi ise hukukun uygulanmasıdır.” diye konuştu.

- "BM’nin daha etkin hale gelmesi gerekir"

Birleşmiş Milletlerin (BM) dünyada insan hakları ihlalinin azaltılması için yetersiz kaldığını belirten Malkoç, “İnsan hakları ihlallerinin azalması ve hukukun üstünlüğü için BM’nin daha etkin hale gelmesi gerekir. BM’nin bu yapısı ile bu sorunların üstesinden gelemediğini hep beraber görüyoruz. Umudumuz ombudsman ve insan hakları savunucularının seslerinin daha yüksek çıkarmasıdır.” ifadelerini kullandı.

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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Moskova

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