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ABD ve Avrupa'ya Adana'dan kumaş ihraç ediyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 11:25 | Son Güncelleme

Adana'da 36 yıldan bu yana kumaş üretimi üzerine faaliyet gösteren firma, yıllık üretiminin yüzde 75'ini ABD ve Avrupa'ya ihraç ediyor - Kimtex Yönetim Kurulu Üyesi Ayça Çelik: - "Yıllık kapasitemiz 12 milyon metre kadar. İhracatımız daha çok ABD ve Avrupa ülkelerine"

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana'da 36 yıldan bu yana kumaş üretimi üzerine faaliyet gösteren firma, yıllık üretiminin yüzde 75'ini ABD ve Avrupa'ya gönderiyor.

Kentte boyahane olarak faaliyete geçen ve uzun yıllardan bu yana dokuma kumaş üzerine 600 çalışanıyla faaliyet gösteren Kimtex, tekstil sektörünün önemli ihracatçıları arasında yer alıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirtilen kriterleri sağlayarak Tasarım Merkezi unvanına da kavuşan firma, ürünlerinin yüzde 25'ini yurt içi, kalanını da dünyanın önde gelen markalarına veriyor.

Kimtex Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayça Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletmelerinin 1982 yılında babası Vahit Gözek tarafından boyahane olarak kurulduğunu söyledi.

Şu an fabrikalarında üretimlerinin kumaş üzerine olduğunu dile getiren Çelik, her geçen yıl yeni kumaş tasarımlarıyla kendilerini yenilemeye çalıştıklarını anlattı.

- "Türkiye'de ilk bin ihracatçı firma arasındayız"

Modayı yakından takip ettiklerini vurgulayan Çelik, "Yıllık kapasitemiz 12 milyon metre kadar. İhracatımız daha çok ABD ve Avrupa ülkelerine. Satışlarımızın yüzde 75'i ihracata gidiyor. Türkiye'de ilk bin ihracatçı firma arasındayız. Son üç yıl içerisinde TÜBİTAK projelerimizi gerçekleştirdik ve bu yıl da tasarım merkezi olmaya hak kazandık. Bu kapsamda ürün geliştirmeye yönelik projelerimiz mevcut." diye konuştu.

Çelik, başarılarının sırrının tasarımlarında olduğunu ifade ederek 21 çalışanın bulunduğu Tasarım Merkezinde ürün yelpazelerini genişletmeye ve farklılaştırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

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