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ABD ve Bahreyn ortak ekonomik çalıştay düzenleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 00:06 | Son Güncelleme

ABD ve Bahreyn ortak ekonomik çalıştay düzenleyecek

WASHINGTON (AA) - ABD ve Bayreyn'in, 25-26 Haziran tarihlerinde Manama'da "Refah için Barış (Peace to Prosperity)" başlıklı bir ekonomik çalıştay düzenleyecekleri bildirildi.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için Barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Bayreyn ekonomik çalıştay

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