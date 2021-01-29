ABD ve BM’den Türkiye’ye Libya çağrısı

Arap Baharı’ndan beri kaosun ve şiddetin eksik olmadığı Libya ile ilgili arka arkaya dikkat çekici açıklamalar geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, binlerce yabancı savaşçıya ve paralı askere derhal Libya’yı terk etmeleri çağrısında bulunarak, “Libyalıları rahat bırakın” dedi.

“Ateşkes devam ediyor” diye belirten Guterres, “Tüm yabancı birliklerin ve paralı askerlerin önce Bingazi ve Trablus’a gidip, oradan da geldikleri asıl yere dönerek Libyalıları rahat bırakmaları gerekiyor. Çünkü Libyalılar rahat bırakıldıkları takdirde kendi sorunlarını çözebileceklerini kanıtladılar” dedi.

ABD’nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi Richard Mills, “Rusya Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de dahil olduğu tüm harici taraflara Libya’nın egemenliğine saygı duymaları ve derhal Libya’daki askeri müdahalelerini sonlandırmaları çağrısında bulunuyoruz” dedi.

LİBYA’DA NE OLMUŞTU?

Libya, 2014’ten beri başkent Trablus’taki uluslararası olarak tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (GNA) ve ülkenin doğusundaki Halife Haftar komutasındaki Libya Ulusal Ordusu (LNA) arasında bölünmüş olarak bulunuyor.

Birbirine karşıt iki yönetim geçen yıl Ekim ayında ateşkes ilan etmişlerdi ancak herhangi bir geri çekilme olmamıştı. Haftar Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya tarafından desteklenirken, Trablus’taki hükümet ise Türkiye tarafından destekleniyor.

