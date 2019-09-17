HABER

ABD ve Çin arasında Afganistan anlaşmazlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 02:03 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyinde ABD ve Çin, Afganistan'daki yardım misyonu UNAMA'nın görev süresinin uzatılması konusunda görüş ayrılığı yaşıyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) veto yetkisine sahip üye ülkeler ABD ve Çin, Afganistan'daki yardım misyonu UNAMA'nın görev süresinin uzatılması konusunda anlaşmazlığa düştü.

Afganistan'da 2002 yılından beri faaliyetlerini sürdüren BM Afganistan Yardım Misyonu'nun görevi süresi bugün sona eriyor.

BM Güvenlik Konseyi, UNAMA'nın görev süresini her yıl yeniliyor ancak diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre daimi üyeler ABD ve Çin arasında bu sefer görüş ayrılığı yaşanıyor.

ABD, konseyin geçici üyeleri Almanya ve Endonezya tarafından UNAMA'nın görev süresinin uzatılması için hazırlanan tasarıdan Çin'in ''Kuşak ve Yol Girişimi'' ne atfedilen bölümün çıkarılmasını istiyor. Çin'in ise ''Kuşak ve Yol Girişimi'' ne atfedilen bölümün çıkarılması durumunda tasarıyı veto edebileceği belirtiliyor.

BMGK'nin UNAMA'nın görev süresini yenileyen 2016, 2017 ve 2018 yıllarındaki kararları, bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi için ''Kuşak ve Yol Girişimi'' gibi çabaları memnuniyetle karşılayıp teşvik ediyordu.

Çin ile ticaret savaşı yürüten ve ''Kuşak ve Yol Girişimi'' ne mesafeli duran ABD, bu sefer tasarıda söz konusu girişimden bahsedilmesini istemiyor.

Görüşmelerde uzlaşmaya varamayan BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler, başkentleriyle istişarelerden sonra bu sabah tekrar toplanacak ve UNAMA'nın görev süresinin uzatılmasını oylamaya sunacak.

BM Güvenlik Konseyinde bir tasarının kabulü için 15 üyeden en az 9'unun olumlu oy kullanması ve 5 daimi üye Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere'nin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar
İnsanlar zehirli bitkileri pişirmeyi nasıl öğrendi?İnsanlar zehirli bitkileri pişirmeyi nasıl öğrendi?
İzmir'de 3,3 büyüklüğünde depremİzmir'de 3,3 büyüklüğünde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Afganistan çin UNAMA

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Fenerbahçe, Alanya'da kendini yaktı

Fenerbahçe, Alanya'da kendini yaktı

Diyarbakır'daki terör saldırısının ardından son dakika gelişmesi

Diyarbakır'daki terör saldırısının ardından son dakika gelişmesi

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

11 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Polis zor kurtardı

11 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Polis zor kurtardı

HDP binası önünde battaniye gerginliği

HDP binası önünde battaniye gerginliği

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de 3,3 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 3,3 büyüklüğünde deprem

8 öğretmen değişti! Velilerden ilginç protesto

8 öğretmen değişti! Velilerden ilginç protesto

Üçlü Zirve'nin ardından ortak bildiri yayımlandı

Üçlü Zirve'nin ardından ortak bildiri!

Son dakika: Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş tutuklandı

Diyarbakır'daki terör saldırısının ardından son dakika gelişmesi

11 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Polis zor kurtardı

11 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Polis zor kurtardı

Diyarbakır'da eylemin 14'üncü günü! HDP binası önünde battaniye gerginliği

HDP binası önünde battaniye gerginliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.