ABD ve Çin Arasında Gazeteci Vizeleri Konusundaki Gerginlik Sürüyor

Çin, ABD’li basın kuruluşları için çalışan yabancı gazetecilere, yıllık basın akreditasyonu vermeyi durdurdu. Bu son adım, Washington ve Pekin arasındaki diplomatik ve ticaret konusundaki anlaşmazlıklar kaynaklı son girişim olarak yorumlanıyor.

Basın akreditasyonlarını yenilemek için başvuruda bulunan gazetecilere yıllık değil geçici basın kartı veren Pekin yönetimi, gazetecilere de sadece iki aylık vize verdi.

Amerikan haber kanalı CNN, Amerikalı çalışanı David Culver’ın da Pekin yönetiminin aldığı mevcut karardan etkilendiğini doğruladı. New York Times gazetesi de yeni uygulamadan Wall Street Journal gazetesi ve Getty Images, çalışanlarının da etkilendiğini belirtti.

New York Times gazetesi, Trump yönetiminin Çinli gazetecileri yeni vize düzenlemeleri kapsamında ülkeden sınırdışı etme kararı alması halinde Çin’in de benzer bir adım atacağının öğrenildiğini söylüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus yaptığı açıklamada, Amerika’nın Çin’in gazetecilere karşı uygulamasından rahatsız olduğunu dile getirdi.