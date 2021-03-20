HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD ve Çin Arasında Gergin Başlayan Görüşmeler Sona Erdi

ABD ve Çin Arasında Gergin Başlayan Görüşmeler Sona Erdi

20.03.2021 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı ve Çinli yetkililer arasında ABD’nin Alaska eyaletinde gergin bir başlangıca sahne olan görüşmeler tamamlandı

ABD ve Çin Arasında Gergin Başlayan Görüşmeler Sona Erdi

Amerikalı ve Çinli yetkililer arasında ABD’nin Alaska eyaletinde gergin bir başlangıca sahne olan görüşmeler tamamlandı. Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Çin’le görüşmelerin beklendiği gibi sert geçtiğini belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Çin heyetinin toplantı salonundan ayrılmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Çok sayıda konuda sert ve doğrudan görüşmelerin olmasını bekliyorduk ve öyle de oldu” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, “Kapsamlı bir gündeme ilişkin uzun saatler dürüst bir görüşme yapma imkanımız oldu” diye konuştu.

Blinken, ABD’nin Şincan Uygur Özerk Bölgesi, Tibet ve Hong Kong’daki insan hakları ihlallerinin yanı sıra siber saldırı ve Tayvan’daki baskıya ilişkin endişelerini dile getirmesinin ardından Çin’in savunmaya geçerek karşılık vermesine şaşırmadığını söyledi; ancak iki tarafın “İran, Kuzey Kore, Afganistan ve iklim değişikliği konularında birbiriyle örtüşen çıkarlara sahip olduğunu” ekledi.

Dışişleri Bakanı Blinken, “Çin’in atmış olduğu adımlar ve davranışlarına ilişkin müttefik ve ortaklarımızın da paylaştığı önemli endişeleri onlarla paylaşmak istemiştik ve bunu yaptık. Kendi politikalarımızı, önceliklerimizi ve dünya görüşümüzü de net bir şekilde ortaya koymak istemiştik, bunu da yaptık” şeklinde konuştu.

Blinken, “Muhataplarımıza ekonomi, ticaret, teknoloji konularını Kongre, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın istişare yaparak değerlendirdiğimizi ve bu konularda çalışanlarımızın ve şirketlerimizin çıkarlarını gözeten ve koruyan bir şekilde ilerleyeceğimizi ilettik” dedi.

Çin heyeti açıklama yapmadan otelden ayrıldı

Çin heyetinin üyeleri ise basın mensuplarına açıklama yapmadan otelden ayrıldı.

Görüşmeler Perşembe günü akşam saatlerinde Alaska’da sert bir tonda başlamış, iki ülke yetkilileri arasında kameralar önünde pek görülmeyen bir sözlü atışma yaşanmıştı.

Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili ise kameralar önünde yaşanan bu atışmanın ardından medya mensuplarının salondan ayrılmasından sonra tarafların derhal işe koyularak doğrudan ve önemli görüşmeler yaptıklarını ifade etmişti.

Başkan Biden: “Blinken’la gurur duyuyorum”

ABD Başkanı Joe Biden Cuma sabahı Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada basın mensuplarının konuya ilişkin sorusu üzerine, Dışişleri Bakanı Blinken ile gurur duyduğunu söyledi.

Başkan Biden’ın bu açıklaması, Çin’in başta Şincan olmak üzere insan hakları konusundaki sicilini eleştiren bir tavır sergilenmesine ve görüşmelerde kullanılan tona yönetimin destek verdiğine ve Biden yönetimi yetkililerinin tek bir sesle konuştuğuna ilişkin güçlü bir sinyal olarak yorumlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Astıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmediAstıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmedi
İngiltere Başbakanı Johnson AstraZeneca aşısı olduİngiltere Başbakanı Johnson AstraZeneca aşısı oldu
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Diğer Haberler

ABD'li senatörlerden Biden'a 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma çağrısı

ABD'li senatörlerden Biden'a 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma çağrısı

Merkel: AstraZeneca aşısı yaptırırdım ama sıramı bekliyorum

'AstraZeneca aşısı yaptırırdım ama sıramı bekliyorum'

Rusya, Karadeniz’e giren ABD savaş gemisini yakın takibe aldı

Rusya, Karadeniz’e giren ABD savaş gemisini yakın takibe aldı

İngiltere Başbakanı Johnson AstraZeneca aşısı oldu

İngiltere Başbakanı Johnson AstraZeneca aşısı oldu

KKTC’de kısmi sokağa çıkma yasağı 29 Mart’a kadar uzatıldı

KKTC’de kısmi sokağa çıkma yasağı 29 Mart’a kadar uzatıldı

DSÖ’den AstraZeneca aşısını kullanma çağrısı

DSÖ’den AstraZeneca aşısını kullanma çağrısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.