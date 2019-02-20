HABER

ABD ve Çin arasında görüşmeler başladı! Eğer sorun 1 Mart'a kadar çözülmezse...

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2019 01:13 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yapılan ticaret görüşmelerinin iyi gittiğini ifade etti.

ABD ve Çin arasında görüşmeler başladı! Eğer sorun 1 Mart'a kadar çözülmezse...

ABD ile Çin arasındaki yeni ticaret görüşmeleri bugün Washington'da başladı. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada görüşmelerin iyi gittiğini ifade ederek, asıl sorunun ABD'nin tarifeleri planlandığı gibi yükseltip yükseltmeyeceği olduğunu söyledi. Trump, “Çin'in bunu istemeyeceğini biliyorum. Bu yüzden hızlı hareket etmeye çalışıyorlar” dedi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi 1 Mart’a kadar ticaret anlaşmazlığını çözmezse ABD, 200 milyar dolar değerindeki Çin malları için gümrük tarifelerini yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkaracak. Ancak ABD Başkanı Trump, birçok kez tarihi ertelemeye açık olduğunu belirtmişti. (İHA)

Burası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyorBurası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyor
Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar! Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump çin

En Çok Okunan Haberler

İlişki bitti bomba bir itiraf geldi

İlişki bitti bomba bir itiraf geldi

Mersin İYİ Parti'de deprem! Kocamaz'dan açıklama

Mersin İYİ Parti'de deprem! Kocamaz'dan açıklama

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

'PKK, terörist başı Öcalan'ı dışlıyor'

'PKK, terörist başı Öcalan'ı dışlıyor'

Hocasıyla tartıştı, kampı terk etti!

Hocasıyla tartıştı, kampı terk etti!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı

Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Venezuela Savunma Bakanı Lopez: Cesetlerimizi çiğnemeleri gerekecek

'Cesetlerimizi çiğnemeleri gerekecek'! Çok sert sözler!

İsviçre'de çığ faciası! Çok sayıda kişi çığ altında kaldı

İsviçre'de çığ faciası! Çok sayıda kişi çığ altında kaldı

ABD: Irak isterse askerlerimizi çekebiliriz

ABD: Irak isterse askerlerimizi çekebiliriz

Trump'ın seçimlerdeki rakibi belli oldu!

Trump'ın seçimlerdeki rakibi belli oldu!

Kuzey Kutbu'nda askeri varlık artırılacak!

Kuzey Kutbu'nda askeri varlık artırılacak!

Ortadoğu'daki savaşı uzaya taşıdı! Ay'a gönderecek

Ortadoğu'daki savaşı uzaya taşıdı! Ay'a gönderecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.