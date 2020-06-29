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ABD ve Çin Arasında Hong Kong Gerilimi Artıyor

29.06.2020 13:03 | Son Güncelleme

Pekin yönetimi, Hong Kong konusunda Çin’in uygulamalarına karşı kötü yaklaşım sergileyen Amerikan vatandaşlarına vize kısıtlaması getireceğini açıkladı

ABD ve Çin Arasında Hong Kong Gerilimi Artıyor

Pekin yönetimi, Hong Kong konusunda Çin’in uygulamalarına karşı kötü yaklaşım sergileyen Amerikan vatandaşlarına vize kısıtlaması getireceğini açıkladı. Uygulama Amerika’nın benzer şekilde Çinlilere getirdiği vize kısıtlama kararına karşı alındı.

Söz konusu açıklama Çin Parlamentosu’nun Hong Kong’la ilgili ulusal güvenlik yasasını kabul etmesinim ardından geldi. Hong Kong’ta yaşayanlar bu yasanın bölgenin özerkliğine zarar vereceğini ve Pekin’in Hong Kong üzerindeki etkisini arttıracağını ifade ediliyorlar.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian basin toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Amerikalılara karşı getirilecek olan vize kısıtlamasına değindi. Ancak Sözcü kısıtlama kapsamına kimlerin girdiğine dair detaylı bilgi paylaşmadı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü “Amerika, sözde yaptırımlar uygulayarak Çin’in Hong Kong’ta ulusal güvenliğini savunmasına engel olmaya çalışıyor. Ancak asla başarılı olamayacak. Buna yanıt olarak Çin de Hong Kong konusunda kötü yaklaşım sergileyen Amerikalılara vize kısıtlaması getirilmesine karar verdi” dedi.

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da geçen hafta yaptığı bir açıklamada, Washington’un Hong Kong’un özerk yapısına zarar verilmesi konusunda sorumlu olduğuna inanılan, Çin Komünist Partisi’nin mevcut ve eski yöneticilerine vize kısıtlaması kararı aldığını söylemişti.

Amerika Senatosu da geçtiğimiz hafta Hong Kong’un otonom yapısına zarar verecek nitelikteki çabalara destek veren kişi ve kuruluşlara zorunlu yaptırım uygulanmasını öngören bir yasayı kabul etti. Söz konusu yasa, Hong Kong’ta Çin yönetiminin uygulamalarına destek veren bankalara da yaptırım uygulanması kararını içeriyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao, Çin’in ABD’nin bu yaptırımlarına da güçlü bir karşılık vereceğini açıkladı.

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