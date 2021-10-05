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ABD ve Çin Arasında İsviçre'de Toplantı İddiası

05.10.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’de yayımlanan, China Morning Post gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın bugün ve yarın İsviçre’de üst düzey Çinli yetkililerle biraraya geleceklerini iddia etti

Çin’de yayımlanan, China Morning Post gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın bugün ve yarın İsviçre’de üst düzey Çinli yetkililerle biraraya geleceklerini iddia etti.

Gazetede yer alan haberde “Biraraya gelecek diplomatlar Başkanı Xinping ve Biden’ın fikir birliğine vardıkları şekilde iletişim kanallarını yeniden kurmayı hedefliyorlar”denildi. Habere göre Jake Sullivan İsviçre’de Çinli Yang Jiechi’yle biraraya gelecek.

Reuters Haber Ajansı, Çin Dışişleri Bakanlığı’nın gazetenin haberine dair henüz bir yanıt vermediği ya da yorum yapmadığını haber verdi.

Çinli bir başka gazete Global Times da Çin’in ABD’yle karşılıklı çıkarlar sağlayacak yeni ticari ilişkiler kurmak konusunda istekli olduğunu yazdı.

İsviçre’de yapılacağı iddia edilen görüşme Biden göreve geldiğinden buy ana Çin’le ikinci yüz yüze temas olacak. Daha önce de Temmuz ayının sonlarında ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Xie Feng’le biraraya gelmişti. Görüşme Çin’in Tianyan şehrinde yapılmıştı.

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