ABD ve Çin arasında "koronavirüsü kim çıkardı" kavgası

Çoğu uzmana göre, genetik yapısı düşünüldüğünde virüsün insan yapımı olması imkansız.Dünyanın büyük kısmında toplumsal yaşamı durma noktasına getiren yeni tür koronavirüse ilişkin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında söz dalaşı yaşanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve bazı kurmayları, ellerinde kanıt olmamasına rağmen, COVID-19 hastalığını Çin'in dünyaya bir laboratuvar vasıtasıyla kasıtlı olarak yaydığını iddia ediyor. Trump, "Bu hikayeyi sık sık duymaya başladık" diye konuşurken, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Yanıtları bilmiyor oluşumuz ve Çin'in bu yanıtları paylaşmamış oluşu, bence yeterince açıklayıcı" demişti. Çarşamba günü Pompeo, "Vuhan Viroloji Enstitüsü'nün de hayvan pazarından yalnızca birkaç kilometre ötede olduğunu biliyoruz" diye konuşmuştu. Söz konusu enstitü, pazardan 13 kilometre ötede bulunuyor.

Cuma günü de Başkan Yardımcısı Mike Pence, Çin'e "virüsün tam olarak nerede başladığını tespit edebilmeleri" için Çin dışından uzmanların laboratuvarda incelemede bulunması yönünde baskı yaptıklarını açıkladı. Çin'den şüphelenmeleriyle ilgili olarak Pence, "Dünyanın doğru soruları sorması tamamıyla meşrudur" diye konuştu. Washington yönetimi ayrıca ABD’nin Pekin Büyükelçiliği’nin 2018’de Vuhan’daki laboratuvarla ilgili potansiyel güvenlik sorunlarını gündeme getirdiğini söylüyor.