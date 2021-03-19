ABD ve Çin Arasında Yüksek Düzeyli İlk Temas

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Çinli yetkililerle Alaska'da görüşüyor. Blinken Çin'in adımlarının küresel istikrarı sağlayan kurallara dayalı düzeni tehdit ettiğini söyledi. Çinli heyete ABD'nin kurallara dayalı düzeni güçlendirme konusunda kararlı olduğunu iletti. Bakan Blinken, ABD'nin görüşmelerde Şincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki durum, Hong Kong, Tayvan ve siber saldırıları da gündeme getireceğini kaydetti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan da, ABD'nin kaygılarını dürüst bir şekilde dile getireceğini; ABD'nin çatışma istemediğini ancak temsil ettiği değerleri ve dostlarını savunacağını belirtti. ABD’li yetkili: “Görüşmeler çok zor geçecek” Biden yönetiminden üst düzey yetkili, temaslar başlamadan önce yaptığı açıklamada, görüşmelerin oldukça zor geçmesini beklediğini söyledi. Pekin ise “ABD taviz vermemizi beklemesin” açıklamasında bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Dışişleri Bakanı ve Dışişleri Merkez Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi ve Çinli yetkili Wang Yi ile bir araya geldi.

Görüşme öncesinde gazetecilere konuşan Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, “Çinli yetkililerle görüşmelerin zor geçmesini beklediğini ancak birlikte çalışılabilecek alanların bulunması konusunda samimi bir çabanın olacağını” söyledi. Alaska’daki görüşmeler ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin’ın Japonya ve Güney Kore temaslarını tamamlamasının ardından yapılıyor. Washington, Asya ziyaretinin, Avrupa, Hindistan ve diğer ortaklarla kurulan diyaloğun, Başkan Joe Biden Ocak ayında görevi devraldığından bu yana ABD’nin Çin’e karşı koyma konusunda elini güçlendirdiğini gösterdiğini belirtiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jalina Porter görüşmelerin “Çin’e ABD ve uluslararası toplumun şeffaflık beklediği konularda baskı uygulamak ve iklim değişikliği dahil olmak üzere işbirliği yapmanın iki ülkenin çıkarına olabileceği konuların anlaşılması için bir fırsat olacağını” söyledi. Porter, “Pekin’in uluslararası taahhütlerini hiçe saymaya, kuralara dayalı uluslararası sisteme zarar vermeye ve ABD ile ortaklarının güvenlik, refah ve değerlerine meydan okumaya yönelik adımlarına dikkat çekileceği bir görüşme olacak” dedi.