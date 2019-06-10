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ABD ve Çin arasındaki 'Huawei' krizinde flaş gelişme

DÜNYA HABERLERİ  | 10.06.2019 07:48 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ile ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlanması halinde Başkan Donald Trump'un ABD'nin Huawei'ye yönelik yaptırımlarını gevşetebileceğini söyledi.

ABD ve Çin arasındaki 'Huawei' krizinde flaş gelişme

The Guardian'ın haberine göre Mnuchin, bir ticaret anlaşması olmaması durumundaysa, Washington'un bütçe açıklarını azaltmak için gümrük tarifeleri uygulamayı sürdüreceği uyarısı yaptı ve ekledi:

"Başkan Trump, ticaret konusunda ilerleme sağlarsak ve belirli garantiler alırsak Huawei konusunda belirli şeyler yapmaya istekli olabileceğini söylüyor. Eğer Çin bir anlaşma yolunda ilerlemek isterse, biz ortaya koyduğumuz koşullar çerçevesinde ilerlemeye hazırız. Eğer Çin adım atmak istemiyorsa, Başkan Trump ilişkileri yeniden dengelemek için tarifelerin uygulanmasına devam etmekten mutlu olur."

Kaynak: DHA

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Donald Trump ABD Huawei

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