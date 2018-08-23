ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı kızışıyor. İki ülke karşılıklı olarak otomobil, imalat makineleri ve diğer bazı ürünlere yeni gümrük vergileri getirdi.

Vergi artışları kararı, iki ülkenin temsilcilerinin iki ay aradan sonra ilk kez Washington’da üst düzey görüşmeler yaptığı bir zamana denk geldi. Görüşmelerde Amerika’nın Pekin’e yönelttiği teknoloji hırsızlığı suçlaması ve endüstriyel kalkınma planlarıyla Çin’in serbest ticaret yükümlülüklerini ihlal ettiği şikayetleri üzerinde bir çözüme varılmasına yönelik hiçbir ilerleme işareti çıkmadı.

Daha önceden açıklanan yüzde 25 düzeyindeki yeni gümrük vergileri, her iki tarafın 16 milyar dolarlık ürünlerine uygulanacak. Bu ürünler arasında otomobiller, metal parçaları, Çin yapımı imalat makineleri ve elektronik parçalar yer alıyor.

Başkan Donald Trump, Çin’den ithal ürünlerine yönelik ilk tur vergi artışını 6 Haziran’da açıklamıştı. 34 milyar dolarlık Çin ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi getirilmişti. Pekin de aynı miktarda Amerikan ürününü kapsayacak şekilde misilleme yapmıştı.

Çin hükümeti bugün yaptığı açıklamada Amerika’nın vergi artırma kararlarının Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal ettiğini savundu ve buna karşı hukuki girişim başlatacağını açıkladı.

