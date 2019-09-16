ABD ve Çin Arasındaki Ticaret Savaşları Türkiye'yi Nasıl Etkiler?

Amerika’nın Çin'i küresel bir tehdit olarak gördüğünü belirten avukat Tan Albayrak, Washington’un, Çin'in ekonomik büyümesini bir nebze olsun frenleyebilmek adına 2018 yılında Çin ürünlerine gümrük vergileri uygulamaya başladığını hatırlattı.

Temmuz ve Ağustos aylarında 50 milyar dolarlık iki listenin açıklandığına değinen Albayrak, en son Mayıs ayında tüketici ürünlerine yönelik üçüncü bir listeyle tarifelerin yüzde 25'e çıkartıldığını belirtti.

ABD’nin, Çin’in Amerikan şirketlerinin hassas teknolojilerini çaldığı yönündeki iddialara da vurgu yapan Albayrak, bilgisi, üretim kapasitesi, insan gücü ve çalışma standartlarının düşük olması gibi sebeplerden dolayı bugün Çin’le yarışabilecek bir ülke olmadığını söyledi.

1 Eylül itibariyle Çin'den gelen 300 milyar dolarlık ürüne uygulanan tarifeden, laptop, cep telefonu gibi, Amerikan tüketicilerin tatil sezonu öncesi rağbet ettiği ürünler muaf.

Tan Albayrak’a göre, bu durumun etkisi üreticiden ziyade tüketiciye oldu. Söz konusu kararın Amerika’ya bir diğer negatif etkisi de tarım sektörüne oldu. Trump, bu sektördeki 16 milyar dolarlık kaybın ardından bir yardım paketi açıkladı.

Çelik- alüminyum savaşını, Amerika- Çin Savaşı'ndan ayırmak gerektiğini söyleyen Albayrak, “Bu savaş Amerika’nın dünyadaki neredeyse tüm ülkelere global olarak açtığı bir savaş” diye konuştu.

Türkiye’nin Çin'in kuşak yol projesindeki kordonunun bir parçası olduğuna da değinen Albayrak, çelik konusunda Türkiye’nin daha direkt etkilenmesinin söz konusu olduğunu da sözlerine ekledi.

