ABD ve Çin 'Birinci Aşama' Ticaret Anlaşmasını İmzaladı

Başkan Donald Trump, Amerikalı çiftçiler ve imalatçılardan ihracatı arttırması beklenen Çin’le ticaret anlaşmasını imzaladı. ‘Birinci Aşama’ olarak adlandırılan anlaşmayla, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret geriliminin düşürülmesi hedefleniyor. Trump Beyaz Saray’da düzenlenen imza töreninde yaptığı açıklamada, anlaşmanın “geçmişin yanlışlarını düzelttiğini” savundu. İmzalanan anlaşmayı Amerikalı işçilere ekonomik adaletin getirilmesinin bir yolu olarak tanımlayan Trump, “Uluslararası ticarette köklü bir değişikliğe imza atıyoruz” ifadesini kullandı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de Trump’a gönderdiği ve Pekin’in baş müzakerecisi Liu He tarafından okunan mektubunda, iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasının ilk aşamasının tamamlanmasını “Çin, ABD ve tüm dünya için iyi bir gelişme” olarak niteledi. Ancak ‘Birinci Aşama’ ticaret anlaşmasının, Çin’i kendi şirketlerine sağladığı adaletsiz sübvansiyonları azaltma gibi ekonomi politikalarında ciddi boyutta değişiklikler yapmaya çok zorlamadığı yorumları yapılıyor. Bu, Trump yönetiminin, 2018 yılının Temmuz ayında Çin’den ithal ürünlerine ek gümrük tarifeleri getirerek ticaret savaşını başlattığında dile getirdiği taleplerden biriydi.

Beyaz Saray’daki tören, Temsilciler Meclisi’nin Trump hakkındaki azil maddelerini Senato’ya göndermeyi planladığı güne denk geldi. Uzun süredir üzerinde müzakereler yürütülen anlaşmanın ilk safhasının imzalanması, Trump’a, böyle bir günde en önemli ekonomik önceliklerinden birinde sağladıkları ilerlemeye daha da güçlü vurgu yapma fırsatı sağladı. Trump, “Çabalarımız iki ülkeye de faydalar sağlayacak dönüştürücü bir anlaşmayı ortaya çıkardı. Bu iki dev ve güçlü ülkeyi uyum içinde birarada tutmak dünya açısından çok önemli. Bugün dünyanın gözü burada” diye konuştu. Anlaşma Amerika’nın Çin’e karşı bazı ekonomik yaptırımlarını yumuşatmasını, Pekin’in de Amerika’dan satın aldığı çiftlik ürünleri ve diğer türden ürünlerin sayısını arttırmasını amaçlıyor. Trump bu ürünler arasında sığır eti, domuz eti, deniz ürünü, pirinç ve süt ürünlerini örnek gösterdi. Anlaşmanın küresel boyutta üretimin de yavaşlamasına neden olan, Amerikalı üreticilere zarar veren ve Çin ekonomisi üzerinde yük oluşturan ticaret savaşı kapsamındaki gerilimleri düşürmesi umuluyor.