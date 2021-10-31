ABD ve Çin Dışişleri Bakanları Görüştü

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile G-20 zirvesi kapsamında biraraya geldi.

Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey yetkilileri görüşmeleri samimi, yapıcı ve üretken olarak nitelendirerek, Blinken'in yaklaşık bir saat süren toplantıda ABD'nin endişeleri konusunda net olduğunu söyledi.

Yetkililer isim vermeden yaptıkları açıklamada ABD’nin temel hedeflerinin Çin’le iletişim kanallarını açık tutmak ve Başkan Joe Biden'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında bu yıl yapılacak bir sanal zirveyi planlamak olduğunu belirtti.

Associated Press haber ajansına göre Blinken görüşmede Çin’in Tayvan konusunda gerilimi arttırdığını ve Amerika’nın ‘‘tek Çin’’ politikasını sürdürmesini istediğini belirtti. Tek Çin politikası ABD’nin Taipei yönetimiyle gayrıresmi ilişkiler ve savunma bağını sürdürmesine izin veriyor.

Çin Ulusal Günü’nde Pekin 149 askeri uçağı Tayvan’ın güneybatısına saldırı grupları düzeninde göndermiş, Tayvan da savaş uçaklarını havalandırmış ve hava savunma sistemini devreye sokmak zorunda kalmıştı.

CNN’de yapılan açık oturumda konuşan Biden, ABD’nin Tayvan’ın savunmasına yardım edip etmeyeceği sorulduğunda ‘‘Evet bunu yapmaya kararlıyız’’ demişti. Amerikalı yetkililer ise açıklamanın ardından ABD’nin Tayvan’a karşı siyasi tutumunda bir değişiklik olmadığını söylemek zorunda kalmıştı.

Çin ve Tayvan, 1949’da iç savaşın ardından ayrılmıştı. ABD Taipei ile resmi diplomatik ilişkileri 1979’da kesmiş ve Pekin’i tanımıştı. ABD, Çin'in Tayvan'a yönelik hak iddiasına açıkça itiraz etmiyor, ancak kanunen, adanın kendisini savunabilmesini sağlamayı ve ona yönelik tüm tehditleri ciddi endişe kaynağı olarak ele almayı taahhüt ediyor.

Blinken, G-20 zirvesinin ardından İskoçya'da yapılacak Birleşmiş Milletler iklim zirvesini hatırlatarak, ABD'nin Çin'in sera gazı emisyonlarını azaltmasını beklediğini söyledi.

AP’ye göre görüşme büyük ölçüde siyasi alanda kaldığı için ticaret konuları ayrıntılı olarak ele alınmadı. Çin'in son zamanlarda yaptığı nükleer kapasiteli bir hipersonik füze denemesi de görüşmede gündeme gelmedi.

