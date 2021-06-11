ABD ve Çin Dışişleri Bakanları Telefonda Görüştü

İki bakan arasındaki telefon görüşmesi, ABD ve Çin’in teknolojiden ticarete insan haklarından Corona virüsüne kadar geniş yelpazede konularda ihtilaflar yaşadığı bir zamanda oldu. Yang, Washington’un ilişkileri “tekrar rayına oturtmak” için Pekin’le çalışması gerektiğini söyledi.

Çin devlet televizyonu CCTV’nin bildirdiğine göre, Çin Komünist Partisi Merkezi Dışişleri Komisyonu Başkanı Yang görüşmede ayrıca, Washington’un Tayvan’la alakalı meseleleri “dikkatle ve uygun şekilde” ele alması gerektiği mesajını verdi.

Çin devlet medyasına göre, Yang da Blinken’a, ABD’de bazı çevrelerin Corona virüsünün Wuhan laboratuvarından sızdığı yönünde “absürt” iddialar yaydığı konusunda duydukları ciddi endişeleri ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Yang Jiechi ile telefonda görüştü. Görüşmede Pekin’e Corona virüsünün kökenleri konusunda işbirliği ve şeffaflık göstermesi çağrısında bulunan Blinken, Uygur Müslümanları’na muamele, Hong Kong ve Tayvan gibi hassas konuları da gündeme getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında da, Blinken e Yang’ın Kuzey Kore politikası hakkında da konuştuğu ve Blinken’ın Hong Kong’da demokratik kuralların zarar görmesine ilişkin ülkesinin endişelerini aktardığı belirtildi. Açıklamaya göre ayrıca Blinken, Çin’in Şincan bölgesinde Washington’un soykırım olarak nitelendirdiği Müslüman Uygurlar’a yapılan muamelelerden duydukları kaygıları iletti.

Blinken’ın, Çin’in Tayvan’a karşı uyguladığı baskı kampanyasına son vermesi ve “haksız yere gözaltına alınan” ABD ve Kanada vatandaşlarını serbest bırakması çağrısında bulunduğu belirtildi.

Blinken ve Yang’ın en son geçen Mart ayında Alaska’da yaptıkları görüşme gergin geçmişti. Bu görüşme Başkan Joe Biden yönetimi sırasında ABD ile Çin arasındaki ilk üst düzey temas olmuştu.

CCTV’ye göre, son telefon görüşmesinde de Yang, pandemiyle ilgili olarak “nefret verici eylemler” olarak nitelendirdiği ve Çin’i lekelemek için kullanıldığını söylediği hareketlere Pekin’in sert biçimde karşı çıktığı vurgusunu yaptı.