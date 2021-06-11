ABD ve Çin Dışişleri Bakanları Telefonda Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Yang Jiechi ile telefonda görüştü. Görüşmede Pekin’e Corona virüsünün kökenleri konusunda işbirliği ve şeffaflık göstermesi çağrısında bulunan Blinken, Uygur Müslümanları’na muamele, Hong Kong ve Tayvan gibi hassas konuları da gündeme getirdi.
Çin devlet medyasına göre, Yang da Blinken’a, ABD’de bazı çevrelerin Corona virüsünün Wuhan laboratuvarından sızdığı yönünde “absürt” iddialar yaydığı konusunda duydukları ciddi endişeleri ifade etti.
Çin devlet televizyonu CCTV’nin bildirdiğine göre, Çin Komünist Partisi Merkezi Dışişleri Komisyonu Başkanı Yang görüşmede ayrıca, Washington’un Tayvan’la alakalı meseleleri “dikkatle ve uygun şekilde” ele alması gerektiği mesajını verdi.
İki bakan arasındaki telefon görüşmesi, ABD ve Çin’in teknolojiden ticarete insan haklarından Corona virüsüne kadar geniş yelpazede konularda ihtilaflar yaşadığı bir zamanda oldu. Yang, Washington’un ilişkileri “tekrar rayına oturtmak” için Pekin’le çalışması gerektiğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında da, Blinken e Yang’ın Kuzey Kore politikası hakkında da konuştuğu ve Blinken’ın Hong Kong’da demokratik kuralların zarar görmesine ilişkin ülkesinin endişelerini aktardığı belirtildi. Açıklamaya göre ayrıca Blinken, Çin’in Şincan bölgesinde Washington’un soykırım olarak nitelendirdiği Müslüman Uygurlar’a yapılan muamelelerden duydukları kaygıları iletti.
Blinken’ın, Çin’in Tayvan’a karşı uyguladığı baskı kampanyasına son vermesi ve “haksız yere gözaltına alınan” ABD ve Kanada vatandaşlarını serbest bırakması çağrısında bulunduğu belirtildi.
Blinken ve Yang’ın en son geçen Mart ayında Alaska’da yaptıkları görüşme gergin geçmişti. Bu görüşme Başkan Joe Biden yönetimi sırasında ABD ile Çin arasındaki ilk üst düzey temas olmuştu.
CCTV’ye göre, son telefon görüşmesinde de Yang, pandemiyle ilgili olarak “nefret verici eylemler” olarak nitelendirdiği ve Çin’i lekelemek için kullanıldığını söylediği hareketlere Pekin’in sert biçimde karşı çıktığı vurgusunu yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, görüşmenin Kuzey Kore’yle ilgili kısmının, Çin ve ABD’nin “Kore Yarımadası’nın nükleer silahtan arındırılması için birlikte çalışması” ihtiyacına odaklandığını bildirdi.
Açıklamada, iki diplomatın İran, Myanmar ve iklim krizi dahil olmak üzere ortak küresel sorunları da masaya yatırdığı bilgisi verildi. ABD Dışişleri açıklamasında, “Bakan Blinken, COVID-19 pandemisini ele alırken, Dünya Sağlık Örgütü’nün uzman düzeyinde Çin’de ikinci aşama araştırmalar yapması ihtiyacı dahil, virüsün kökeni hakkında işbirliği ve şeffaflığın önemini vurguladı” ifadesi kullanıldı.
Wall Street Journal gazetesinde Pazartesi günü yayınlanan bir haberde, ABD hükümetine ait bir ulusal laboratuvarın Corona virüsünün kökenleriyle ilgili hazırladığı raporda virüsün Wuhan’daki bir laboratuvardan sızmış olabileceği tezinin akla yatkın olduğu sonucuna vardığı ve bu tezin daha fazla incelenmeyi hak ettiği iddia edilmişti.
Yang görüşmede, “ABD’yi, gerçeklere ve bilime saygı göstermeye, konuyu siyasileştirmekten kaçınmaya ve pandemiye karşı mücadelede uluslararası işbirliğine odaklanmaya çağırıyoruz” dedi.
Yang’ın Tayvan’la ilgili sözleri de, üç Amerikalı senatörün geçen haftasonunda bir Amerikan askeri uçağıyla adayı ziyaretinin ertesine denk geldi. Çin Savunma Bakanlığı bu ziyarete sert tepki göstermişti.