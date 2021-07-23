ABD ve Çin siber saldırı konusunda karşı karşıya geldi

Avrupa Birliği ve ABD, Çin'e siber saldırılar konusunda sert bir uyarıda bulundu. Ancak Çin bunu başka bir iddia ile geri püskürttü. Onlara göre ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri siber saldırıları Çin üzerinde yoğunlaştırıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cao Licien tarafından yapılan açıklamalara göre, Amerikan Merkezi İstihbarat Kurumu'nun (CIA) uzun bir süredir Çin üzerinde siber saldırıları yoğunlaştırdığı görülüyor. Bunlar henüz iddia konumunda, yani kanıtlanmadı.

UZAY ARAŞTIRMA TESİSLERİ İDDİASI

Yapılan açıklamalarda CIA detayı dikkat çekiyor. Bu kurumun yaklaşık olarak 11 yıldır Çin’in uzay araştırma tesislerine ve internet şirketlerine saldırdığı söyleniyor. Hatta Çin devlet kurumlarına bile siber saldırılar düzenlendiği, bu konuda Çin'in mağdur olduğu iddia ediliyor.

Siber dünyada ABD ve Avrupa ile Çin karşı karşıya. Bunlardan hangisinin galip geleceği ise henüz net değil. Siber güvenliğin ve çıkarlarının korunması için Pekin yönetimi her şeyi yapacağını söylüyor. Ayrıca siber saldırıların her türlüsüne karşı olduklarını ifade ediyor.

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