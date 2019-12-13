HABER

ABD ve Çin Ticaret Anlaşmasının İlk Aşamasında Uzlaştı

13.12.2019 03:02 | Son Güncelleme

Dünyanın iki ekonomik gücü olan Amerika ve Çin ticaret anlaşmasının ilk aşamasında uzlaştı. Anlaşma kapsamında ABD 15 Aralık’tan itibaren yürürlüğe girmesi planlanan Çin mallarına yönelik gümrük vergisi artışını erteleyecek, Çin 2020 yılında ABD’den 50 milyar dolarlık tarım ürünü satın alacak

ABD ve Çin Ticaret Anlaşmasının İlk Aşamasında Uzlaştı

Dünyanın iki ekonomik gücü olan Amerika ve Çin ticaret anlaşmasının ilk aşamasında uzlaştı. Anlaşma kapsamında ABD 15 Aralık’tan itibaren yürürlüğe girmesi planlanan Çin mallarına yönelik gümrük vergisi artışını erteleyecek, Çin 2020 yılında ABD’den 50 milyar dolarlık tarım ürünü satın alacak.

Başkan Donald Trump ve Beyaz Saray’da görüşmelere katılan bazı Amerikalı yetkililer Perşembe günü yaptıkları açıklamalarda 17 aydır devam eden ticaret savaşında tarafların uzlaşıya yakın olduklarını söylemişti. Başkan Trump Twitter’dan paylaştığı mesajda “Çin’le ÇOK BÜYÜK ANLAŞMAYA çok yaklaşıyoruz” diye yazmıştı.

Reuters haber ajansına bilgi veren Amerikalı kaynaklara göre, ABD Çin’den ithal edilen 160 milyar dolar değerindeki ürüne yönelik 15 Aralık’tan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni gümrük vergilerini askıya almayı kabul etti. Anlaşma kapsamında ABD’nin şu anda uygulamada olan gümrük vergilerini bazı ürünlerde düşürmesi öngörülüyor.

Çin de bunun karşılığında ABD’den 2020 yılı içinde 50 milyar dolarlık tarım ürünü almayı, Amerikan şirketlerinin Çin pazarına erişimini kolaylaştırmayı ve fikri mülkiyet haklarına yönelik koruma önlemlerini sıkılaştırmayı taahhüt etti.
Pekin Trump yönetiminin Çin’den ithal edilen 160 milyar dolarlık ürüne yönelik gümrük vergilerini arttırması halinde karşılık verme tehdidinde bulunmuştu.

İki taraf birinci aşama anlaşma üzerinde uzlaşmış olsa da, en zorlu ve karmaşık konular çözümsüz kalmaya devam ediyor. Trump yönetimi Pekin’i sürücüsüz otomobil ve yapay zeka gibi gelişmiş teknoloji alanlarında üstünlük sağlama çabasında sahtekarlıkla suçluyor.

ABD Çin’in teknoloji hırsızlığı yaparak yabancı şirketleri ticaret sırlarını paylaşmaya zorlamak ve yabancı rakiplerinin önüne de bürokratik engeller çıkarmakla suçluyor. Pekin ise suçlamaları reddediyor ve Washington’un uluslararası ticarette yükselen rakibi olarak gördüğü Çin’in etkisini bastırmaya çalıştığını savunuyor.

Böylesi ilk kez görüldü! Aracını yola park edince...Böylesi ilk kez görüldü! Aracını yola park edince...
İngiltere’de Sandık Çıkış Anketine Göre Johnson'ın Partisi Açık Ara Öndeİngiltere’de Sandık Çıkış Anketine Göre Johnson'ın Partisi Açık Ara Önde
İngiltere'de Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldiİngiltere'de Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Yunanistan'dan skandal hareket! Görüntüler ortaya çıktı

Yunanistan'dan skandal hareket! Görüntüler ortaya çıktı

ABD Senatosu'ndan skandal karar!

ABD Senatosu'ndan skandal karar!

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!

İBB'de tartışmalı toplantı! Yüzde 15'e varan oranlarda zam yapıldı

İBB'de tartışmalı toplantı! Yüzde 15'e varan oranlarda zam yapıldı

Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

İngiltere bu olayı konuşuyor! 'O bir kahraman değil, engelli bir kızı öldürdü'

İngiltere bu olayı konuşuyor! 'O bir kahraman değil, engelli bir kızı öldürdü'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere'de sandık çıkış anketine göre Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi

İngiltere'de Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi

ABD savunma bütçesi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi! Bütçede Türkiye detayı

ABD savunma bütçesi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi!

ABD açıkladı: Balistik bir füzenin prototipini denedik

ABD'den tansiyonu yükselten hamle!

Son dakika: ABD Senatosu 'Sözde Ermeni soykırımı' tasarısını kabul etti

ABD Senatosu'ndan skandal karar!

Son dakika: Yunanistan'dan skandal hareket! Göçmenleri Türkiye tarafına bıraktılar

Yunanistan'dan skandal hareket! Görüntüler ortaya çıktı

Google'a arama sonuçlarını silme talimatı

Google'a arama sonuçlarını silme talimatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.