ABD ve Çin Ticaret Anlaşmasının İlk Aşamasında Uzlaştı

Dünyanın iki ekonomik gücü olan Amerika ve Çin ticaret anlaşmasının ilk aşamasında uzlaştı. Anlaşma kapsamında ABD 15 Aralık’tan itibaren yürürlüğe girmesi planlanan Çin mallarına yönelik gümrük vergisi artışını erteleyecek, Çin 2020 yılında ABD’den 50 milyar dolarlık tarım ürünü satın alacak.

Başkan Donald Trump ve Beyaz Saray’da görüşmelere katılan bazı Amerikalı yetkililer Perşembe günü yaptıkları açıklamalarda 17 aydır devam eden ticaret savaşında tarafların uzlaşıya yakın olduklarını söylemişti. Başkan Trump Twitter’dan paylaştığı mesajda “Çin’le ÇOK BÜYÜK ANLAŞMAYA çok yaklaşıyoruz” diye yazmıştı.

Reuters haber ajansına bilgi veren Amerikalı kaynaklara göre, ABD Çin’den ithal edilen 160 milyar dolar değerindeki ürüne yönelik 15 Aralık’tan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni gümrük vergilerini askıya almayı kabul etti. Anlaşma kapsamında ABD’nin şu anda uygulamada olan gümrük vergilerini bazı ürünlerde düşürmesi öngörülüyor.

Çin de bunun karşılığında ABD’den 2020 yılı içinde 50 milyar dolarlık tarım ürünü almayı, Amerikan şirketlerinin Çin pazarına erişimini kolaylaştırmayı ve fikri mülkiyet haklarına yönelik koruma önlemlerini sıkılaştırmayı taahhüt etti.

Pekin Trump yönetiminin Çin’den ithal edilen 160 milyar dolarlık ürüne yönelik gümrük vergilerini arttırması halinde karşılık verme tehdidinde bulunmuştu.