ABD ve Çin'den Ticarette İşbirliğini Güçlendirme Mesajı

ABD ve Çin arasında Corona virüsü salgının çıkış noktasına ilişkin gerilimin devam ettiği bir dönemde taraflardan ticaret anlaşmasıyla ilgili olumlu mesajlar geldi. İki ülkenin ticari temsilcileri anlaşmanın ilk aşamasının uygulanması için ortamı iyileştirme konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Cuma günü ABD’li Çinli yetkililer ticaret anlaşmasının birinci aşaması konusunda telefonda görüştü. ABD tarafından yapılan açıklamada her iki tarafın da yükümlülüklere uyulmasını bekledikleri belirtildi.

Görüşme Amerika’nın Corona virüsü salgını konusunda Çin’e yönelik eleştirilerini arttırdığı ve iki taraf arasında söz dalaşıyla tansiyonun yükseldiği bir döneme denk geldi. Başkan Trump ve bazı üst düzey yetkililer Çin’e gümrük vergisi uygulama ve tedarik zincirinden Pekin’in çıkarılması dahil olmak üzere bazı yaptırımlar uygulama tehdidinde bulunmuştu.

Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesine Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ve ABD’nin Ticaret temsilcisi Robert Lighthizer ile Maliye Bakanı Steven Mnuchin katıldı. Görüşmede iki ülkenin bu yıl üzerinde uzlaştıkları ticaret anlaşmasının birinci aşamasının uygulanması için uygun ortamın sağlanması için birlikte çalışma konusunda görüş birliğine vardı.

ABD Ticaret temsilcisinin ofisinden yapılan açıklamada da, Corona virüsü salgının yarattığı olağanüstü duruma karşın, iki ülkenin de anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini zamanında yerine getirmelerini bekledikleri konusunda görüş birliğine vardığı vurgulandı. İki ülkenin ticaret anlaşmasıyla ilgili düzenli olarak istişarelerde bulunmaya devam edecekleri belirtildi.

