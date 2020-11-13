ABD ve Çin’in iklim ve çevre hakkındaki suçlamaları gerçeği ne kadar yansıtıyor?

ABD ve Çin arasında çok sayıda konuda gerilim var. İklim değişikliği ve çevre de bunlardan ikisi.

ABD Eylül ayında Çin'in "çevre sömürülerine" dair bir liste yayınladı.

Buna karşılık olarak Çin de ABD'nin çevreye verdiği zarara dair bir rapor hazırladı.

İki ülkenin bu konulardaki iddialarını inceledik.

Karbondioksit salımı

Çin ABD'nin bugüne kadar atmosfere saldığı karbondioksitin Çin'in üç katı olduğunu belirtiyor.

Farklı ülkelerden istatistikleri derleyen Our World in Data sitesine göre ABD 1750'den günümüze kadar 404 milyon ton karbondioksit üretirken Çin aynı dönemde 210 milyon ton üretti.

Son yıllarda kömür yerine doğalgaz ve yenilenebilir enerjiyi tercih eden ABD'nin karbondioksit salımı azalıyor.

ABD ise Çin'in enerji üretimine dair salımlarının ABD'nin iki katı olduğunu ve dünyadaki salımın üçte birini oluşturduğunu söylüyor.

BM verilerine göre Çin'in yıllık salımı ABD'nin iki katı civarında.

Yasa dışı ormancılık ve ağaç kesimleri

Çin ABD'de yasa dışı ormancılık ve ağaç kesimlerinin çok yaygın olduğunu söylüyor.

Dünya Vahşi Yaşam Fonu (WWF) ise bunun doğru olmadığı görüşünde.