ABD ve DEAŞ karşıtı koalisyondan Münbiç açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Esed rejimine bağlı güçlerin, Münbiç ilçesine girdiğine yönelik haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

DEAŞ karşıtı koalisyon, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Suriye'nin Münbiç ilçesinde askeri güç değişimine yönelik asılsız iddialara rağmen Koalisyon bu iddiaların doğruluğuna dair herhangi bir belirti görmedi. Tüm taraflara Münbiç'in bütünlüğüne ve vatandaşlarının güvenliğine saygı duyması çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Diğer taraftan konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkilisi, Esed rejimi güçlerinin Münbiç'e girdiğine yönelik haberler hakkında "Doğru değil." açıklamasında bulundu.

Yetkili, rejime bağlı güçlerin, Münbiç'e yöneldiği veya ilçeye girmek istediğine ilişkin iddiaları hakkında da "Başka güçlerin manevraları hakkında yorum yapmayacağız." dedi.

