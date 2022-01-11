ABD ve Dünya 2021’de de Sıcaklık Rekorları Kırdı

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), 2021’in ülkede peş peşe yaşanan en sıcak dördüncü yıl olduğunu açıkladı. ABD’nin büyük bölümü ortalamanın üzerinde sıcaklıkların etkisi altında.

NOAA’e bağlı Ulusal Çevresel Enformasyon Merkezleri’nin iklim raporuna göre, Alaska ve Hawai dışında kalan bütün halindeki ABD topraklarında, kayıt tutulan son 127 yılda en sıcak altı yıl, 2012 sonrasında yaşandı.

Söz konusu ABD topraklarında 2021'deki ortalama sıcaklık 12,5 santigrat derece ile 20. yüzyıl ortalamasının neredeyse, 1,4 derece üzerinde ölçüldü. 2012’de 12,94 derece ile rekor kırılmıştı.

Sıcaklıklar, Maine ve New Hampshire eyaletlerinde özellikle yüksekti. Bu Kuzeydoğu eyaletlerinde bugüne kadarki en sıcak ikinci yıl kayıtlara geçti. Kuzeybatı, Ortabatı ve Batı'daki eyaletler de ortalamanın çok üzerinde sıcaklıklar kaydederken, Güney eyaletlerindeki hava koşulları ortalamaya daha yakın seyretti.

Raporda ayrıca ABD’nin geçen yıl, her biri 1 milyar doları aşan kayıpların yaşandığı 20 hava ve iklim felaketine sahne olduğu tespit edildi. Bu olaylar arasında ülkenin batısındaki orman yangınları, Şubat ayında ülkenin orta bölgesinde yaklaşık 10 milyon kişinin elektriksiz kalmasına neden olan soğuklar, Kentucky ve çevre eyaletlerde Aralık ayında yaşanan kasırgalar yer aldı. 2020’de en az 1 milyar dolarlık kayıp verilen 22 hava olayı yaşanmış ve bu sayı rekor olarak kayıtlara geçmişti.

2021’deki felaketlerde can kaybı son 10 yılın en yüksek sayısına ulaşarak 688 olarak kayıtlara geçti ve bu felaketlerin ABD’ye toplam maliyeti 145 milyar doları aştı. Ağustos ayında ABD’nin Körfez kıyısını vuran Ida Kasırgası, 75 milyar dolarla en fazla kaybı getirdi.

NCEI’ın tamamı 13 Ocak'ta yayınlanacak yıllık iklim raporu ile ilgili paylaştığı ilk veriler, Avrupa Birliği’nden gelen ve dünyanın 2021’de kayıtlara geçen en sıcak beşinci yılını yaşadığı açıklamasıyla da uyumlu.

Avrupa Birliği Kopernik İklim Değişikliği Servisi’ne (CS3) göre geçen yaz Avrupa’nın en sıcak yazıydı. CS3, aralarında Fransa ve Macaristan’ın da olduğu ülkelerde meyve mahsullerinin büyük ölçüde azaldığı sıcak bir Mart ve alışılmadık derecede soğuk bir Nisan'ın ardından geçen yazın Avrupa'nın en sıcak yazı olduğunu belirtti.

Temmuz ve Ağustos’ta Akdeniz’deki sıcak hava dalgası Türkiye ve Yunanistan’da büyük yangınlara neden oldu. İtalya’nın Sicilya adasında Avrupa’nın en yüksek sıcaklığı olan 48,8 santigrat derece görüldü. Bu rakam henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Temmuz ayında 200’den fazla kişi Avrupa’nın batısında sağanak yağışların neden olduğu seller nedeniyle hayatını kaybetti. Bilimadamları iklim değişikliğinin selleri yüzde 20 daha olası hale getirdiği sonucuna vardı.

Aynı ay Çin’in Henan eyaletinde seller 300’den fazla kişinin ölümüne neden oldu. California’da rekor kıran sıcak hava dalgasını ülke tarihindeki ikinci büyük yangın izledi.

