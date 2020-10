ABD ve Dünyada Vaka Sayılarında Rekor Artış

Küresel çapta Corona virüsü vaka sayısı rekor sayıda günlük artış gösterdi. Son verilere göre, Cuma günü dünyada 400 bin yeni Corona vakası kayıtlara geçti.

Amerika’da da en az 10 eyalette vaka sayılarında günlük rekor rakamlar kaydedilirken, pandeminin şu an en hızlı şekilde yayıldığı bölge Avrupa.

Pandeminin ilk dalgasında vaka sayılarını etkili bir şekilde kontrol altına alan Avrupa’da salgının yeniden hızla yayılması çeşitli bölgelerde önlemlerin ve kısıtlamaların yeniden devreye sokulmasına neden oluyor.

Avrupa’da bölgesel olarak vaka sayıları, en çok vakaya rastlanan Hindistan, Brezilya ve Amerika’nın önüne geçmiş durumda. Son dönemlerde Avrupa genelinde ortalama olarak haftada 140 bin yeni Corona virüsü vakasıyla karşılaşılıyor.

Reuters haber ajansına göre, şu an dünya genelinde kaydedilen her 100 Corona enfeksiyonundan 34’üne Avrupa’da rastlanıyor. Kıta genelinde her 9 günde bir bir milyon yeni vaka tespit ediliyor ve pandeminin başlamasından bu yana bölgede kayıtlara geçen vaka sayısı 6 milyon 300 binden fazla.