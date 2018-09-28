ABD ve Filipinler ortak askeri faaliyetlerini artırıyor

MANILA (AA) - Filipinler ordusu, ABD güçleri ile savunma ve güvenlik alanındaki ortak faaliyetlerinin artırılacağını açıkladı.

Filipinler ordu sözcüsü Albay Noel Detoyato, yıllık muharebe tatbikatları da dahil olmak üzere, ABD güçleri ile ortak savunma ve güvenlik faaliyetlerinin sayısının gelecek yıl, müttefiklerinin devam eden sağlam ilişkilerinin bir gösterisi olarak artacağını belirtti.

Detoyato, ABD ve Filipinler askeri yetkililerinin, terörle mücadele, deniz güvenliği ve insani yardımı kapsayan alanlarda ortak güvenlik faaliyetlerinin sayısının gelecek yıl 281'e çıkarmak konusunda mutabık kaldığını ifade etti.

Detoyato, bu tür ortak faaliyetlerin sayısının bu yıl 261 olduğunu kaydetti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 2016 yılında uyuşturucuyla mücadele kampanyasına ABD'nin eleştirisine öfkelenerek her yıl yapılan ortak tatbikatlara son vermek istediğini açıklamıştı.

