ABD ve Fransa'dan vatandaşlarına çağrı: Rusya'yı terk edin

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere birçok ülke Rus uçaklarına hava sahasının kapatma kararı aldı. ABD’nin Moskova Büyükelçiliği de Rusya’daki vatandaşlara, ülkeden ayrılma seçenekleri varken bu fırsatı derhal değerlendirme tavsiyesinde bulundu.

"RUSYAYI TERK EDİN!"

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Artan sayıda hava yolu Rusya'ya giriş ve çıkışlarını iptal ediyor ve çok sayıda ülke hava sahalarını Rus hava yollarına kapattı. ABD vatandaşları, Rusya'dan derhal ayrılmayı düşünmelidir.

Ukrayna sınırında devam eden gerilim, ABD vatandaşlarına yönelik taciz potansiyeli, büyükelçiliğin Rusya'daki ABD vatandaşlarına yardım etme konusundaki sınırlı yeteneği, COVID-19 ve ilgili giriş kısıtlamaları, terörizm, Rus hükümet güvenlik görevlilerinin tacizi ve yasaların keyfi olarak uygulanması nedeniyle Rusya'ya seyahat etmeyin."

FRANSA DA ÇAĞRI YAPTI

Fransa Dışişleri Bakanlığı da Rusya'ya kısa süreli ziyarette bulunan Fransız vatandaşlarının bu ülkeyi acilen terk etmelerini istedi. Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonucu Rusya'ya karşı uygulanacak hava yolu kısıtlamalarına vurgu yapıldı.



