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ABD ve Fransa'nın Rusya-Ukrayna Gerilimi Kaygısı

15.11.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian’la görüştü. İki dışişleri bakanı görüşmede, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğinden duydukları kaygıları dile getirdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian’la görüştü. İki dışişleri bakanı görüşmede, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğinden duydukları kaygıları dile getirdi.

ABD ve Fransa Dışişleri bakanları Rusya’nın Ukrayna sınırın yakınlarındaki askeri hareketliliğini kaygı verici olarak nitelendirdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna sınırına yaklaşık 100 bin askerlik bir yığınak yaptığını söyledi. Zelenskiy, batılı istihbarat örgütlerinin de kendileriyle Rusya’nın askeri hareketliliğine dair bilgiler paylaştıklarını söyledi.

Kremlin’se son olarak yaptığı açıklamada Rusya’nın kimseye yönelik bir tehdit oluşturmadığını askerri hareketliliğin kendi toprakları içerisindeki doğal eylemler olduğunu iddia etti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Blinken ve Le Drian’ın ayrıca İran’in nükleer program konusunda da görüş alışverişinde bulundukları ifade edildi.

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