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ABD ve Güney Kore askeri tatbikatları sona erdirdi

03.03.2019 15:26 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasındaki görüşmenin ilk somut sonucu ortaya çıktı.

ABD ve Güney Kore askeri tatbikatları sona erdirdi

ABD ile Güney Kore her yıl düzenledikleri iki ortak askeri tatbikata son verdi.ABD ve Güney Kore her yıl ortak düzenledikleri “Foal Eagle” askeri tatbikatı ve “Key Resolve” komando eğitim programına son verdi. Karar Pentagon şefi Patrick Shanahan ile Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong Doo arasındaki telefon görüşmesinde alındı. Görüşmede ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında düzenlenen zirvenin sonuçlarının ele alındığı belirtiliyor. ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada kararın her iki ülkenin “gerilimi düşürme arzusunu ve Kore Yarımadası’nın nihai bir biçimde bütünüyle nükleer silahlardan arındırılması yönündeki diplomatik çabalara desteğini” yansıttığı belirtildi. Açıklamada güvenlik riskleri nedeniyle ABD ve Güney Kore güvenlik güçleri arasındaki yakın işbirliğinin ise süreceği belirtildi. Güney Kore Savunma Bakanlığı da konuyla ilgili benzer bir açıklama yayınladı.

İki ülkenin kapsamı daha küçük olan “Dong Maeng” (İttifak) adlı komando eğitim programını ise 3 Mart – 12 Mart tarihleri arasında gerçekleştireceği belirtiliyor. Söz konusu tatbikat stratejik, operasyonel, taktik konulara yoğunlaşıyor. ABD’nin Güney Kore’de Kuzey Kore’den gelecek tehditlere karşı caydırıcı olması amacıyla 28 bin 500 askeri konuşlu bulunuyor.

Trump ile Kim arasındaki ilk zirve 12 Haziran 2018'de Singapur'da gerçekleşmişti. Kim, Singapur'daki ilk zirvede, ülkesindeki tüm nükleer silahları imha etme sözü vermişti. Ancak Kuzey Kore'nin nükleer cephaneliğini nasıl ortadan kaldıracağına ve ABD'nin bunun karşılığında ne önerdiğine dair şartlar konusunda taraflardan somut bir taahhüt gelmemişti. İki lider Çarşamba günü de Vietnam’ın Hanoi kentinde bir araya gelmiş ancak iki günlük zirvede herhangi bir anlaşmaya varılmamıştı.

dpa / EC, AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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