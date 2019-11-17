ABD ve Güney Kore, ortak hava tatbikatını erteledi

ANKARA/BANGKOK (AA) - Güney Kore ve ABD'nin, Kuzey Kore ile yürütülen diplomasi çabalarına zarar vermemesi için ay sonunda düzenlemeyi planladıkları ortak askeri tatbikatı ertelediği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo, Güney Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı için bulundukları Tayland'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Esper, bu ay sonunda yapılması planlanan Ortak Uçuş Tatbikatı'nı erteleme kararı aldıklarını paylaşarak "Bu kararı, diplomasi ve barışın gelişmesine olanak veren bir ortama katkı sağlaması için bir iyi niyet jesti olarak aldık. Pyongyang'ı da aynı şekilde iyi niyet göstererek koşulsuz ve tereddütsüz müzakere masasına dönmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Güney Kore Savunma Bakanı Jeong da Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için en iyi yolun diplomasi olduğunu kaydetti.

Seul ve Washington yönetimleri, geçen yıl da Kuzey Kore'yi provoke etmeme çabasıyla bazı ortak tatbikatları iptal etmişti.