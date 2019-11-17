HABER

ABD ve Güney Kore ortak hava tatbikatını erteledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.11.2019 16:18 | Son Güncelleme

ABD, Güney Kore’nin Kuzey Kore ile olan barış çabalarını desteklemek amacıyla askeri tatbikatlarını ertelediğini duyurdu.ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı için bulundukları Tayland’da ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD, Güney Kore’nin Kuzey Kore ile olan barış çabalarını desteklemek amacıyla askeri tatbikatlarını ertelediğini duyurdu.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı için bulundukları Tayland’da ortak basın toplantısı düzenledi. ABD Savunma Bakanı Esper, Kuzey Kore ile yürütülen diplomasi çabalarına zarar vermemesi için ay sonunda Güney Kore ile düzenlenmesi planlanan ortak askeri tatbikatı ertelediklerini belirterek, kararı Güney Koreli mevkidaşı Jeong Kyeong-doo ile birlikte aldıklarını söyledi. ABD ve Güney Kore askerlerinin her ihtimale karşı tatbikat yapmaya hazır bulunacağını belirten Esper, tatbikatları erteleme kararının Kuzey Kore’ye verilen bir imtiyaz olduğu iddialarını reddetti. “Bunu bir imtiyaz olarak görmüyorum. Bunu, barışı sağlamak için iyi niyetli bir çaba olarak görüyorum” ifadelerini kullanan Esper, Kuzey Kore’yi de aynı şekilde iyi niyet göstererek koşulsuz ve tereddütsüz müzakere masasına dönmeye davet etti.
Güney Kore Savunma Bakanı Kyeong-doo ise diploması yolunun daha önemli olduğunun altını çizerek, “Yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda bir mutabakata varılması için diplomatların daha fazla alan yaratmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.
Güney Kore ve ABD arasında yapılan ortak uçuş tatbikatı, savaş uçakları ve hava savaş senaryolarını simüle eden bir tatbikat olarak biliniyor. Ortak askeri tatbikatları tehdit olarak gören Kuzey Kore yönetimi, ABD ve Güney Kore’nin askeri tatbikatlarına karşı çıkıyor ve onları işgal için bir prova olarak nitelendiriyor. Kuzey Kore ve ABD arasında 5 Ekim’de İsveç’te yapılan görüşmeler ilk gününde kesilmişti. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, "Diyalog açık olsa bile ABD düşmanlık politikasını geri çekmeden ve bizimle ilişkilerin iyileştirilmesini gündemine almadan nükleer meseleler asla tartışılmayacak" açıklamasını yapmıştı.

PARTNERDünyanın en sağlıklı şehirleri açıklandı!Dünyanın en sağlıklı şehirleri açıklandı!
Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük KongresiYeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi
CHP’li belediye başkanı partisinden istifa ettiCHP’li belediye başkanı partisinden istifa etti

En Çok Okunan Haberler

Hayranı kalçasına dokununca...

Hayranı kalçasına dokununca...

Bakan Selçuk açıkladı! 26 meslek dalıyla ilgili yeni gelişme

Bakan Selçuk açıkladı! 26 meslek dalıyla ilgili yeni gelişme

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Bölgeye kimseye yaklaştırılmıyor! Yoğun güvenlik önlemi alındı

Bölgeye kimseye yaklaştırılmıyor! Yoğun güvenlik önlemi alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan 'EYT' açıklaması: Hiç meraklanmasınlar, onların sorunlarını çözeceğiz

Kılıçdaroğlu'ndan 'EYT' açıklaması

Selahattin Demirtaş'a 'Siyasi Cesaret' ödülü

CHP'li Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

CHP'den 'siyanür araştırma komisyonu' kurulması önerisi

CHP 'siyanür' tehlikesini Meclis'e taşıdı! İşte o talep

Dikkat çeken araştırma: Türklerin yüzde 41’i Amerika’nın sözüne güvenmiyor

Dikkat çeken anket: Yüzde 41 'güvenilmez' dedi

İstanbul'daki arsa İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tartışma çıkarttı

İstanbul'daki arsa İzmir'de tartışma çıkarttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.