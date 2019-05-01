"ABD ve iki komşu ülke İran'ın petrol ihracatını sıfırlamak istiyor"

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, İran petrol ihracatının sıfırlanmasını ABD ve iki komşu ülkenin istediğini ancak bunun "uygulamada gerçekleşemeyecek ham bir hayal" olduğunu söyledi.

Zengene, Tahran'daki uluslararası petrol fuarında yaptığı konuşmada ülkesinin petrol ihracatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Zengene, isim vermeksizin İran'a komşu iki ülkenin, "İran'ın petrol ihracatının sıfırlanması ve piyasadan çıkmasıyla hiçbir sorunun meydana gelmeyeceğine" yönelik sürekli açıklamalar yaptıklarını söyledi.

Söz konusu iki ülkenin bu konuda güvence vermeye çalıştığını söyleyen Zengene, şöyle devam etti:

"Konunun uzmanı ve insaflı olanlar bilir ki bu ülkeler kapasitelerini ve rezervlerini abartıyor. Ortaya attıkları iddialar şu ana kadar hiçbir güvenilir ve bağımsız merci tarafından teyit edilmedi. Dünya ve karmaşık petrol piyasası ABD ve onu takip eden bazı ülkelerin tahmin ettiği gibi değil."

Dünya petrol piyasasında üretimin belirleyici olduğunu ifade eden Zengene, gösterişten ibaret işler ve algı operasyonlarıyla İran petrolünden doğan boşluğun telafi edilemeyeceğini savundu.