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ABD ve İngiliz füzelerinin ardından ortalığı karıştıracak açıklama! O ülke de dahil oldu: Onay verdiler

23.11.2024 21:54
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Ukrayna'nın Rusya'yı ABD ve İngiliz füzeleriyle vurması tansiyonu yükseltmişti. Rusya cevap olarak ise yeni bir füze sistemiyle Dnipro'yu vurmuştu. Tansiyon bir nebze olsun azalmışken Fransa'dan ortalığı karıştıracak bir açıklama geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot,,Ukrayna'nın, uzun menzilli Fransız füzelerini "meşru müdafaa çerçevesinde" Rusya'ya karşı kullanabileceğini ve Fransız askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda "hiçbir seçeneği dışlamadıklarını" söyledi.

ABD ve İngiliz füzelerinin ardından ortalığı karıştıracak açıklama! O ülke de dahil oldu: Onay verdiler

İngiltere'nin başkenti Londra'ya 22 Kasım'da ziyaret gerçekleştiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye röportaj verdi.

"FRANSA'NIN HERHANGİ BİR KIRMIZI ÇİZGİSİ YOK"

BBC'nin tamamını yarın yayınlayacağı röportaja göre, Barrot, Ukrayna'ya destek konusunda Fransa'nın herhangi bir kırmızı çizgisinin olmadığını kaydetti.

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Batılı ülkelerin savunma bütçelerini artırması gerektiğini ifade eden Barrot, "Daha fazlasını yapmak istiyorsak, daha çok harcamalıyız ve yeni tehditlerle yüzleşmek zorundayız." dedi.

"RUSYA'YA KARŞI KULLANABİLİRLER"

Barrot, Ukrayna'nın, Fransız yapımı uzun menzilli füzeleri "meşru müdafaa çerçevesinde" Rusya’ya karşı kullanabileceğini belirtti.

Bu füzelerin daha önce kullanılıp kullanılmadığını doğrulamaktan kaçınan Fransız Bakan, "Prensiplerimiz açık. Mesajlarımız Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından net bir şekilde alındı." diye konuştu.

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"HERHANGİ BİR SEÇENEĞİ DIŞLAMIYORUZ"

Barrot, Fransız askerlerinin Ukrayna'da savaşa katılma olasılığına ilişkin ise "Herhangi bir seçeneği dışlamıyoruz." ifadesini kullandı.

Fransız Bakan, "Ukrayna'yı ihtiyaç duyduğu miktar ve sürece destekleyeceğiz. Neden? Çünkü burada bizim güvenliğimiz söz konusu." diyerek, Rus ordusunun, her ilerleme kaydettiğinde, Avrupa'ya yönelik tehdidin de yaklaştığını dile getirdi.

Barrot, Ukrayna'nın NATO üyeliğine davet kapısını açık tuttuklarını ve bu konuda Avrupalı müttefikleri, Fransa'nın tutumuna yakınlaştırmak için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Fransa Rusya Ukrayna ABD Amerika Birleşik Devletleri
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