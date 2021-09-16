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ABD ve İngiltere'den Çin'i kızdıracak hamle! Avustralya nükleer denizaltıya sahip oluyor

16.09.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, İngiltere ve Avustralya, Hint Okyanusuyla Pasifik Okyanusu arasındaki geniş coğrafyada güvenliği sağlamak için üçlü bir işbirliği mekanizması oluşturacaklarını açıkladı. Söz konusu coğrafyada Çin'in nüfuzu son yıllarda giderek artarken Avustralya, güvenlik işbirliği mekanizması kapsamında nükleer güce sahip denizaltı alacak. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ise bu durumun Çin ile yeni bir soğuk savaş anlamına gelmediğini açıkladı.

ABD ve İngiltere'den Çin'i kızdıracak hamle! Avustralya nükleer denizaltıya sahip oluyor

ABD ve yakın ülkeler, Çin'in artan gücü ve nüfuzuna karşı koymanın yollarını arıyorlar. Çin'in artan askeri gücü, Tayvan üzerinde yarattığı baskı ve Güney Çin Denizi'nde konuşlandırdığı güçler ABD'nin müttefikleri için sorun yaratıyor.

GEREKLİ TEKONOLOJİ VE İMKANLAR SAĞLAYACAKLAR

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison tarafından açıklanan ortaklık kapsamında ABD ve İngiltere Avustralya'ya nükleer denizaltı işletebilmesi için gerekli teknoloji ve imkanları sağlayacak.

İnternet üzerinden yapılan törende liderler, Avustralya'nın bu imkanları nükleer silahlanma için kullanmayacağını, sadece tahrik sistemleri için nükleer gücün kullanılacağının altını çizdi. Liderler açıklamalarında Çin'den bahsetmedi.

ABD Başkanı Joe Biden "Hem bölgedeki mevcut durumu hem de bu durumun gelebileceği noktayı ele alabilmemiz gerekiyor ABD, İngiltere ve Avustralya'nın hatta bütün dünyanın bu bölgenin gelecekte özgür ve açık olmasına ihtiyacı var" dedi.

Morrison denizaltıların Adelaide eyaletinde ABD ve İngiltere'nin yakın işbirliği ile üretileceğini söyledi.

YENİ BİR SOĞUK SAVAŞ ANLAMINA MI GELİYOR?

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace bu anlaşmanın nükleer silahları içermediğini ve Çin ile bir bağlantısı olmadığını söyledi.

Times Radio'nun bunun Soğuk Savaş'ın bir parçası olup olmadığının sorulması üzerine Wallace "Hayır öyle değil, bence Soğuk Savaş tabiri eskimiş bir tabir" dedi.

Wallace "Bu Çin'e bir mesaj göndermek için yapılmış bir şey değil" dedi.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
Çin İngiltere Avustralya
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