ABD ve İngiltere Vatandaşlarına: "Afganistan'dan Ayrılın"

ABD ve İngiltere, vatandaşlarından Afganistan’dan ayrılmalarını istedi. Yapılan uyarılarda bu kişilerden tarifeli uçak opsiyonlarını kullanmaları çağrısı yapılıyor.

Kabil’deki Amerikan Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, “Sayısı azaltılmış personel ve güvenlik durumu bağlamında, büyükelçiliğimizin Afganistan’daki, hatta Kabil çevresindeki vatandaşlarımıza yardım imkanı aşırı derecede kısıtlıdır” ifadesi kullanıldı.

Amerika Nisan ayında Kabil’deki büyükelçiliğinden, Afganistan dışından çalışabilme imkanı olan tüm personelini çekme kararı almıştı.

İngiltere Büyükelçiliği sözcüsü de ülkede “güvenlik durumunun belirsiz” olduğunun altını çizdi.

Afganistan’dan ABD dahil yabancı askeri güçlerin çekileceği açıklamalarının ardından ülkedeki şiddet olaylarında artış yaşanıyor.

Taleban ülke içinde kilit önemdeki bazı hedeflere saldırırken denetimindeki alanı iki kat genişletti. Taleban’ın işgal ettiği yerler arasında bazı sınır kapıları da bulunuyor.

Ayrıca ülkede gazeteci, insan hakları savunucuları ve resmi yetkililere yönelik suikastlarda da ciddi bir artış oldu. Afgan devletine bağlı medya ve enformasyon merkezinin müdürü, cuma namazında öldürüldü.

Öte yandan birçok kente çatışmalar artıyor. Taleban dün (Cuma) son olarak Zerenc’i ele geçirdi. İran sınırı yakına yakın Zerenc aynı zamanda Taleban’ın ele geçirdiği ilk vilayet başkenti.

Taleban uzun süren çatışmaların ardından bugün de (Cumartesi) Cevzcan vilayetinin başkenti Şibirgan’ı ele geçirdi. Özbeklerin çoğunlukta olduğu Şibirgan aynı zamanda Özbek Mareşal Raşid Dostum’un memleketi.

Çatışmaların şiddetlendiği sıralarda sosyal medya üzerinden mahkumların Cevzcan Cezaevi’nden kaçışının videoları gösterildi.

Ayrıca Afgan ordusu Helmand’ın başkenti Leşkergah’ı ağır çatışma ve hava saldırılarının ardından Taleban’dan kurtarmayı başardı. Ancak çatışmalarda ve hava saldırılarında çok sayıda sivilin öldüğü ve kentin altyapısının tahrip olduğu bildiriliyor.

Kabil’deki ABD büyükelçiliği Taleban saldırılarını kınadı, örgüte barış görüşmelerine dönme çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde açıklama yapan ABD’nin Afganistan temsilcisi Deborah Lyons da Leşkergah’ta 10 gün süren çatışmalarda 104 sivilin öldüğünü bildirdi.

Taleban kendi yayınladığı açıklamada, Nimruz ili başta olmak üzere eski ve mevcut resmi yetkili ve devlet memuruna dokunmama sözü verdi, ancak kaçmaya çalışmamaları uyarısı yaptı. Taleban’ın çağrıları Nimruz üzerinden İran’a geçişe engel olmadı, ancak sınırı geçmeye çalışan çok sayıda kişi İran sınır muhafızları tarafından geri döndürüldü.

Lyons Afganistan’daki şiddet olaylarının yakın zamanlarda yaşanan Suriye ve 30 yıl önceki Bosna iç savaşından farkı olmadığına dikkati çekerken, BM Güvenlik Konseyi’nin desteği olmadan ülkenin büyük bir felakete sürükleneceği ve benzer felaketlerin diğer ülkelere sıçrayabileceği uyarısında bulundu.

